Старт триатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією
Моторний човен розвертався під час змагань плавців і міг гвинтами задіти учасників
Перед початком змагань триатлоністів двомоторний човен опинився в безпосередній близькості від місця старту спортсменів. Коли пролунав постріл стартового пістолета, учасники пірнули в воду, а човен спробував розвернутися. На щастя, гвинти не зачепили нікого з атлетів, однак довелося давати рестарт.
Змагання виграв Крістіан Блумменфель з Норвегії. Він показав результат 1:45.04. На другому місці фінішував британець Алекс Йі (1:45.15). Замкнув трійку представник Нової Зеландії Хейден Уайлд (1:45.24).
That was absolutely chaos boat nearly ran over them bloody ridiculous #Olympics #Triathlon pic.twitter.com/ZbHd4b4Ajq— Laurabarr39 (@laurabarr39) July 25, 2021
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