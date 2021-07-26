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    Старт триатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією

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    Човен надто близько підійшов до спортсменів - Старт триатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією
    Човен надто близько підійшов до спортсменів
    Фото з відкритих джерел

    Моторний човен розвертався під час змагань плавців і міг гвинтами задіти учасників

    Перед початком змагань триатлоністів двомоторний човен опинився в безпосередній близькості від місця старту спортсменів. Коли пролунав постріл стартового пістолета, учасники пірнули в воду, а човен спробував розвернутися. На щастя, гвинти не зачепили нікого з атлетів, однак довелося давати рестарт.

    Змагання виграв Крістіан Блумменфель з Норвегії. Він показав результат 1:45.04. На другому місці фінішував британець Алекс Йі (1:45.15). Замкнув трійку представник Нової Зеландії Хейден Уайлд (1:45.24).

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    Теги: Олімпіада триатлон
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    Старт триатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією