Старт триатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією

Перед початком змагань триатлоністів двомоторний човен опинився в безпосередній близькості від місця старту спортсменів. Коли пролунав постріл стартового пістолета, учасники пірнули в воду, а човен спробував розвернутися. На щастя, гвинти не зачепили нікого з атлетів, однак довелося давати рестарт.

Змагання виграв Крістіан Блумменфель з Норвегії. Він показав результат 1:45.04. На другому місці фінішував британець Алекс Йі (1:45.15). Замкнув трійку представник Нової Зеландії Хейден Уайлд (1:45.24).

That was absolutely chaos boat nearly ran over them bloody ridiculous #Olympics #Triathlon pic.twitter.com/ZbHd4b4Ajq