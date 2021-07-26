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    Світоліна здобула важку перемогу на Олімпіаді в Токіо

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    Еліна Світоліна здобула вольову перемогу в другому колі олімпійського турніру - Світоліна здобула важку перемогу на Олімпіаді в Токіо
    Еліна Світоліна здобула вольову перемогу в другому колі олімпійського турніру
    Фото з відкритих джерел

    Українка в трьох сетах здолала опір австралійки Томлянович

    Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в третє коло тенісного турніру на Олімпіаді. В 1/16 фіналу вона здолала опір представниці Австралії Айли Томлянович.

    У Токіо, де проходять Ігри, дуже спекотно, і Еліні довелося витратити дуже багато сил. Вона поступилася в першому сеті і наздоганяла суперницю в другому. Коли здавалося, що матч вона може й не витягнути, як змогла взяти дві подачі австралійки. В третьому сеті Світоліна впевнено повела - 3:0, проте дозволила Томлянович зрівняти рахунок - 4:4. Добре, що знайшла в собі сили і схилила шальки терезів у поєдинку на свою користь.

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    В 1/8 фіналу Еліна зустрінеться з міцною гречанкою Марією Саккарі.

    Раніше до чвертьфіналу в парних змаганнях тенісисток вийшли сестри Людмила і Надія Кіченок.

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    Теги: Олімпіада теніс
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    Світоліна здобула важку перемогу на Олімпіаді в Токіо