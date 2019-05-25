На тренуванні легкоатлетів металевий диск влетів у голову випадкового перехожого



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Володимирові Романенку сильно пощастило Скрін-шот

У потерілого забій головного мозку, тріщина лобової кістки черепа, зламаний ніс

У понеділок, 20 травня, в Броварах у парку Перемоги 33-річний чоловік гуляв із своєю нареченою та отримав важкі тілесні ушкодження металевим диском.

Бавлячись з собакою та проходячи відрізок між стадіоном «Спартак» та будівництвом стадіону-довгобуду чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження – йому в голову поцілив метальний диск спортсменів, які тренувалися поряд.

«Пощастило, що Катя мені викрикнула і я повернувшись отримав удар в найміцнішу частину голови. Якби влучило в потилицю, то залишається тільки здогадуватися, що було б…», – розповідає Вадим.

У потерілого забій головного мозку, тріщина лобової кістки черепа,зламаний ніс. Зі слів Вадима, є загроза витікання рідини, наразі проводяться консультації з лікарями інших клінік.

«Ми навіть не припускали того, що таке можливо. Це повне порушення всіх норм безпеки, ніякого спеціально пристосованого місця, майданчика чи сектору для метань там немає. Жодними сигнальними стрічками нічого не огороджено. Обурює ще й те, що після трагедії увечері понеділка ми приїхали з працівниками поліції на місце події, а там вже інший тренер тренується зі своїми підопічними… І знову - жодних огороджень. Це просто зухвале нехтування всіма нормами. А в парку багато дітей і невідомо кому і що, не доведи Боже, прилетить наступного разу, якщо не вжити заходів», – розповідає наречена постраждалого Катерина.

Тренер спортсменів-метальників Марія Ревенко спілкуватися з журналістами не хотіла:

«Я щиро жалкую, що так сталося та співчуваю. Своєї вини в цьому не бачу. Після рішення суду я буду готова поспілкуватися і все розповісти. Адвокат не радить мені зараз нікому нічого озвучувати».

Катерина розповіла, що в своє виправдання тренер їм зазначила: «Всі знають, що тут ходити не варто, так як тренуються метальники диску та штовхають ядра».

Незрозумілою є позиція керівництва Броварського вищого училища фізичної культури (БВУФК), саме спортсмени цього закладу тренувалися в парку та заподіяли травм перехожому, яке за чотири дні навіть не вийшло на зв’язок з постраждалим.

«Взагалі жодної реакції з їхнього боку. Мабуть, трагедія з велосипедистами кілька років тому, в якій через нехтування правилами безпеки були постраждалі та навіть загиблий, нічому не навчила», – зазначають Вадим та Катерина.

«З поліцією теж цікава ситуація. Спочатку заяву не могли знайти, сказали – немає. Потім після криків обурення заява знайшлася, але за чотири дні не проведено жодних слідчих дій не проводилося. Було тільки опитано тренера», – обурюється Катерина.

Лікар-нейрохірург Євген Ганич, погодився надати інформацію тільки після дозволу адміністрації лікарні, запевнивши, що життю пацієнта нічого не загрожує.

Залишається тільки сподіватися, що слідство буде проведено, винні знайдені, всі причетні зроблять правильні висновки, а в житті молодого чоловіка все налагодиться.

Джерело: Погляд