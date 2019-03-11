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    Особистий рекорд молотобійця і 6 медалей: українці порадували на Кубку Європи з метань

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    Михайло Кохан поліпшив особистий рекорд - Особистий рекорд молотобійця і 6 медалей: українці порадували на Кубку Європи з метань
    Михайло Кохан поліпшив особистий рекорд
    Жорстка атлетика

    Наші атлети здобули дві нагороди найвищої проби

    Збірна України виграла дві золоті, срібну і три бронзові медалі на Кубку Європи з легкоатлетичних метань, який відбувався в Шаморині (Словаччина).

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    У командному заліку перемогла молодіжна жіноча збірна команда України у складі Аліни Шух, Дарини Гаркуші, Юлії Кисельової і Тетяни Кравченко.

    Михайло Кохан з особистим рекордом (76,68 м) виграв змагання з метання молота серед молоді.

    Молодіжна збірна України у складі Михайла Кохана, Руслана Валітова, Артема Левченка і Павла Палія виграли срібні медалі.

    Бронзові медалі виграли чоловіча збірна України у складі Ігоря Мусієнка, Микити Нестеренка, Сергія Регеди й Олександра Ничипорчука, а також Ірина Климець з метання молота (72,53 м) і Руслан Валітов з метання диска серед молоді (55,93 м).

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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    метання диска метання молота легка атлетика Аліна Шух Михайло Кохан Дарина Гаркуша Юлія Кисельова Тетяна Кравченко Руслан Валітов Артем Левченко Павло Палій Ірина Климець Олександр Нечипорук Микита Нестеренко Сергій Регеда Ігор Мусієнко
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