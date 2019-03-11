Особистий рекорд молотобійця і 6 медалей: українці порадували на Кубку Європи з метань
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Наші атлети здобули дві нагороди найвищої проби
Збірна України виграла дві золоті, срібну і три бронзові медалі на Кубку Європи з легкоатлетичних метань, який відбувався в Шаморині (Словаччина).
У командному заліку перемогла молодіжна жіноча збірна команда України у складі Аліни Шух, Дарини Гаркуші, Юлії Кисельової і Тетяни Кравченко.
Михайло Кохан з особистим рекордом (76,68 м) виграв змагання з метання молота серед молоді.
Молодіжна збірна України у складі Михайла Кохана, Руслана Валітова, Артема Левченка і Павла Палія виграли срібні медалі.
Бронзові медалі виграли чоловіча збірна України у складі Ігоря Мусієнка, Микити Нестеренка, Сергія Регеди й Олександра Ничипорчука, а також Ірина Климець з метання молота (72,53 м) і Руслан Валітов з метання диска серед молоді (55,93 м).
Джерело: Федерація легкої атлетики України