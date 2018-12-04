На жеребкуванні відбору до Євро-2021 молодіжна збірна України буде у третьому кошику



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У відборі візьмуть участь 53 європейські збірні

11 грудня о 10-й ранку за київським часом у швейцарському Ньйоні розпочнеться церемонія жеребкування відбірного турніру Євро-2021 (U-21).

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Учасниками чемпіонату Європи 2021 року серед молодіжних збірних стануть 55 команд.

Господарі змагань, Угорщина та Словенія, отримають перепустки до фінальної частини першості автоматично.

Таким чином, у відборі візьмуть участь 53 європейські збірні, серед яких і збірна України.

Відповідно до рейтингу УЄФА (показники у кваліфікаційних та фінальних змаганнях Євро-2015, Євро-2017 та у відборі до Євро-2019) команди було розподілено по шести кошиках. Синьо-жовті потрапили до третього.

Склад кошиків відбірного турніру Євро-2021 (U-21)

Кошик 1: Німеччина, Англія, Іспанія, Португалія, Данія, Франція, Італія, Сербія, Хорватія.

Кошик 2: Австрія, Швеція, Бельгія, Словаччина, Польща, Румунія, Чехія, Нідерланди, Ізраїль.

Кошик 3: Греція, Україна, Норвегія, Росія, Туреччина, Ісландія, Вельс, Швейцарія, Чорногорія.

Кошик 4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Грузія, Косово, Шотландія, Македонія, Білорусь, Боснія і Герцеговина.

Кошик 5: Північна Ірландія, Албанія, Молдова, Литва, Казахстан, Латвія, Азербайджан, Вірменія, Кіпр.

Кошик 6: Люксембург, Мальта, Естонія, Фарерські о-ви, Гібралтар, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Під час процедури жеребкування 53 команди будуть розділені на дев'ять груп. У восьми з них буде по шість збірних і в одній - п'ять.

У фінальній частині Євро-2021 (U-21) виступатимуть 12 команд: Угорщина та Словенія як господарі турніру та ще 10 збірних, що приєднаються до них за результатами відбірного турніру (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).