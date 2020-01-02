Ультрас «Динамо» яскраво відзначили день народження Бандери (відео)
Динамівські ультрас палять фаєри на честь Бандери на мості через алею Небесної сотні
WBC Ультрас Динамо
Фанати запалили в центрі міста
1 січня виповнилося 111 років з дня народження провідника української нації Степана Бандери.
У багатьох українських містах на честь людини, одна згадка про яку наводить жах на певні категорії населення у сусідній країні, проводилася смолоскипна хода. Традиційно не став винятком і Київ.
Правда, ультрас київського «Динамо» вирішили згадати Бандеру окремо і по-своєму. Вони запалили фаєри на мості над алеєю Небесної сотні.
Нагадаємо, що перед новорічно-різдвяними святами ультрас «Динамо» в компанії репера Ярмака відвідали дитячий будинок у селі Копилів Макарівського району на Київщині.