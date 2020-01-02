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    Ультрас «Динамо» яскраво відзначили день народження Бандери (відео)

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    Динамівські ультрас палять фаєри на честь Бандери на мості через алею Небесної сотні - Ультрас «Динамо» яскраво відзначили день народження Бандери (відео)
    Динамівські ультрас палять фаєри на честь Бандери на мості через алею Небесної сотні
    WBC Ультрас Динамо

    Фанати запалили в центрі міста

    1 січня виповнилося 111 років з дня народження провідника української нації Степана Бандери.

    У багатьох українських містах на честь людини, одна згадка про яку наводить жах на певні категорії населення у сусідній країні, проводилася смолоскипна хода. Традиційно не став винятком і Київ.

    Правда, ультрас київського «Динамо» вирішили згадати Бандеру окремо і по-своєму. Вони запалили фаєри на мості над алеєю Небесної сотні.

    Нагадаємо, що перед новорічно-різдвяними святами ультрас «Динамо» в компанії репера Ярмака відвідали дитячий будинок у селі Копилів Макарівського району на Київщині.

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    фанати ФК «Динамо» Степан Бандера ультрас
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