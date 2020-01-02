Ультрас «Динамо» яскраво відзначили день народження Бандери (відео)



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Динамівські ультрас палять фаєри на честь Бандери на мості через алею Небесної сотні WBC Ультрас Динамо

Фанати запалили в центрі міста

1 січня виповнилося 111 років з дня народження провідника української нації Степана Бандери.

У багатьох українських містах на честь людини, одна згадка про яку наводить жах на певні категорії населення у сусідній країні, проводилася смолоскипна хода. Традиційно не став винятком і Київ.

Правда, ультрас київського «Динамо» вирішили згадати Бандеру окремо і по-своєму. Вони запалили фаєри на мості над алеєю Небесної сотні.

Нагадаємо, що перед новорічно-різдвяними святами ультрас «Динамо» в компанії репера Ярмака відвідали дитячий будинок у селі Копилів Макарівського району на Київщині.