Федерація футболу покарала «Динамо» і «Десну» на зарплату для Костюченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Динамівські ультрас у Чернігові протестували проти клубного керівництва WBC ультрас Динамо

Драконівські штрафи стали фішкою відомства Павелка

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав команди за поведінку фанатів у матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги «Десна» — «Динамо» в Чернігові.

«Динамо» має сплатити штраф 300 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ. Деталі причин покарання не розкриті.

Перед стартом матчу у Чернігові фанати «Динамо» запалили фаєри та розгорнули банер «Суркіси, від**біться від «Динамо». Через задимленість гру було розпочато на кілька хвилин пізніше.

Також сайт Укрзалізниці повідомляв, що фанати, які їхали приміським поїздом Ніжин — Київ, розтрощили один з вагонів, завдавши збитків на 40 тисяч гривень. Ймовірно, це були вболівальники «Динамо», які поверталися до столиці з Чернігова.

«Десна» покарана штрафом у 100 тисяч гривень та закриттям фанатського сектору на наступний домашній матч Прем’єр-ліги (проти «Маріуполя»).

Матч «Десна» — «Динамо» завершився мінімальною перемогою киян з рахунком 0:1, завдяки якій команда Олексія Михайличенка повернулася на друге місце у таблиці.

Штрафи – одна з важливих частин доходу УАФ. Це важливо, адже зарплати окремих працівників Федерації вражають. Скажімо, оклад першого президента УАФ Вадима Костюченка складає 474 тисячі гривень.