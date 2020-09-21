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    Одеса і Харків очолили таблицю першої футбольної ліги (відео)

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    Сергій Ковалець обіграв колишній клуб - Одеса і Харків очолили таблицю першої футбольної ліги (відео)
    Сергій Ковалець обіграв колишній клуб
    Світлина - UA-Футбол

    На старті чемпіонату команд, які б мали стовідсотковий очковий доробок, уже не залишилося

    У неділю, 20 вересня, стартували матчі третього туру в першій футбольні лізі України.

    Найцікавіше протистояння відбулося в Києві, де тренер Сергій Ковалець з «Чорноморцем» обіграв команду, яку очолював уже неодноразово. Причому перемогу «моряки» вирвали в ендшпілі поєдинку, поступаючись 1:2.

    «Оболонь» (Київ) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:3

    Голи: 0:1 – Віктор Лиховидько (14). 1:1 – Олександр Батальський (21). 2:1 – Олександр Батальський (52). 2:2 – Артем Ковбаса (75). 2:3 – Артур Аваґімян (76)

    «Кристал» (Херсон) – «Полісся» (Житомир) – 0:1

    Гол: 0:1 – Євген Трояновський (85)

    «Металіст-1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:0

    Гол: 1:0 – Ярослав Ямполь (49)

    «Чорноморець» і «Металіст-1925» набрали по сім очок і очолили таблицю. По чотири пункти мають «Альянс», «Кремінь» і «Полісся». При цьому усі ці команди зіграли по два матчі, тоді як лідери – по три.

    Сьогодні, 21 вересня, буде зіграно ще чотири поєдинки першого туру першої ліги. Зустріч «Волинь» - «Нива» перенесена на невизначений строк через спалах корона вірусної інфекції у лавах лучан.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець ФК «Металіст» Артур Авагимян Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Олександр Батальський ФК «Полісся» Сергій Ковалець ФК «Кристал» (Херсон) Ярослав Ямполь Віктор Лиховидько Євген Трояновський Артем Ковбаса
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