Одеса і Харків очолили таблицю першої футбольної ліги (відео)
На старті чемпіонату команд, які б мали стовідсотковий очковий доробок, уже не залишилося
У неділю, 20 вересня, стартували матчі третього туру в першій футбольні лізі України.
Найцікавіше протистояння відбулося в Києві, де тренер Сергій Ковалець з «Чорноморцем» обіграв команду, яку очолював уже неодноразово. Причому перемогу «моряки» вирвали в ендшпілі поєдинку, поступаючись 1:2.
«Оболонь» (Київ) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:3
Голи: 0:1 – Віктор Лиховидько (14). 1:1 – Олександр Батальський (21). 2:1 – Олександр Батальський (52). 2:2 – Артем Ковбаса (75). 2:3 – Артур Аваґімян (76)
«Кристал» (Херсон) – «Полісся» (Житомир) – 0:1
Гол: 0:1 – Євген Трояновський (85)
«Металіст-1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:0
Гол: 1:0 – Ярослав Ямполь (49)
«Чорноморець» і «Металіст-1925» набрали по сім очок і очолили таблицю. По чотири пункти мають «Альянс», «Кремінь» і «Полісся». При цьому усі ці команди зіграли по два матчі, тоді як лідери – по три.
Сьогодні, 21 вересня, буде зіграно ще чотири поєдинки першого туру першої ліги. Зустріч «Волинь» - «Нива» перенесена на невизначений строк через спалах корона вірусної інфекції у лавах лучан.