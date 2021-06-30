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    Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику

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    Українці вперше в історії зіграють у чвертьфіналі Євро - Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику
    Українці вперше в історії зіграють у чвертьфіналі Євро
    Фото з відкритих джерел

    В чвертьфіналі англійці зіграють з командою Андрія Шевченка

    Англійські газети задоволені тим, що їхня збірна зіграє в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з української командою. На їхню думку, наш матч зі Швецією мав завершуватися внічию.

    The Guardian: «У якийсь момент шведи насідали на ворота збірної України. Але не можна просто вірити в свою перевагу, навіть коли здається, що суперник дуже втомився».

    BBC News: «Зупиніть їх, якщо зможете». Післяматчеві пенальті були б більш чесним результатом. Але Україна отримала свій шанс і скористалася ним. Тепер всі з нетерпінням чекаємо суботнього матчу в Римі. Чи зможе Англія перемогти? Скоро дізнаємося».

    Daily Mail: «Даніельсон не заслуговував на вилучення. Повільний повтор епізоду подав ситуацію драматичніше, ніж вона була насправді».

    Sky News: «Уболівальникам Англії можна пробачити їх оптимізм, тому що деякі з фаворитів турніру, Італія, Іспанія і Бельгія, знаходяться в іншій половині турнірної сітки. Заглядаючи в майбутнє, суперниками Англії в півфіналі, якщо вони туди пройдуть, будуть Чехія або Данія».

    The Times: «Збірній Андрія Шевченка пощастило, але до неї не можна ставитися легковажно».

    Independent: «Суботній матч з Англією стане одним з найбільших матчів в історії України».

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    Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику
    Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику
    Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику
    Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику
    Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику
    Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику

    Воротар збірної України прокоментував історичну перемогу над Швецією. За словами Георгія Бущана, він не бачив моменту, коли травми зазнав Артем Беседін. Нападника вже відправили в Київ, а «Динамо» отримає компенсацію від УЄФА.

    В матчі зі Швецією, до речі, форвард Артем Довбик перевершив досягнення Мішеля Платіні.

    Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня в Римі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику