Нападник збірної України відмовився давати інтерв’ю російською мовою

Роман Яремчук відзначився в першій грі за лісабонський клуб

Яремчук погодився на розмову з московським журналістом, але запропонував говорити українською

Форвард «Бенфіки» і збірної України Роман Яремчук відмовився записувати інтерв’ю російською мовою московському виданню «Спорт-Експрес». Про це написав заступник головного редактора газети Максим Алланазаров.

«Бенфіка» взяла гору над московським «Спартаком» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, а Яремчук організував один з двох голів. Алланазаров вирішив записати з Романом відео, але українець погодився на розмову лише українською мовою. Журналіст її не знав.

«Відео можна було знімати лише за умови розмови українською мовою, якої я не знав», – наводить слова журналіста «Обозреватель».

Раніше Яремчук разом з захисником «Динамо» Віталієм Миколенко потрапили в скандал, коли зробили фото з репером Бастою.

Тим часом «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото).