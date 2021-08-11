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    Український тренер створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів (всі результати)

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    Юрій Вернидуб вперше зіграї в плей-оф Ліги чемпіонів - Український тренер створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів (всі результати)
    Юрій Вернидуб вперше зіграї в плей-оф Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    «Шериф» Юрія Вернидуба вийшов до плей-оф турніру

    Молдовський «Шериф» добрався аж до вирішального раунду Ліги чемпіонів. Команда Юрія Вернидуба в третьому кваліфікаційному раунді вибила з турніру сербську «Црвену Звєзду». В Белграді суперники зіграли внічию – 0:0, а в матчі-відповіді «Шериф» зумів перемогти – 1:0.

    Це – нечуваний успіх як для команди з Тирасполя, так і для самого Вернидуба. Раніше ні клуб, ні сам тренер на такій стадії єврокубків не виступали.

    Пройшов до плей-оф і угорський «Ференцварош», за який грають українці Ігор Харатін і Олександр Зубков.

    У раунд плей-оф пройшов також донецький «Шахтар».

    Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд. Результати

    Шлях представників ліг

    «Бенфіка» (Португалія) – «Спартак» (Росія) – 2:0 (перший матч – 2:0)

    «Шахтар» (Україна) – «Генк» (Бельгия) – 2:1 (2:1)

    «Монако» (Франція) – «Спарта» (Чехія) – 3:1 (2:0)

    «Мідтьюлланн» (Данія) — ПСВ (Нідерланди) – 0:1 (0:3)

    Шлях чемпіонів

    «Шериф» (Молдова) – «Црвена Звєзда» (Сербія) – 1:0 (перший матч – 0:0)

    «Славія» (Чехія) — «Ференцварош» (Угорщина) – 1:0 (0:2)

    «Лудогорець» (Болгарія) — «Олімпіакос» (Греція) – 2:2 (1:1). Пенальті – 4:1

    «Янг Бойз» (Швейцарія) – ЧФР (Румунунія) – 3:1 (1:1)

    «Легія» (Польщаа) – «Динамо» З (Хорватія) – 0:1 (1:1)

    «Рейнджерс» (Шотландія) – «Мальме» (Швеція) – 1:2 (1:2).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Український тренер створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів (всі результати)