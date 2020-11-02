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    Напередодні матчу Ліги чемпіонів нідерландський «Аякс» втратив через коронавірус 11 футболістів

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    Раян Ґравенберх входить у число 13-ти амстердамців з позитивними тестами - Напередодні матчу Ліги чемпіонів нідерландський «Аякс» втратив через коронавірус 11 футболістів
    Раян Ґравенберх входить у число 13-ти амстердамців з позитивними тестами
    Світлина - Keuken Kampionrn Divisie

    В обоймі амстердамців залишився один воротар

    11 футболістів амстердамського «Аякса» заразилися коронавірусом напередодні матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Мідтьюлланном», повідомляє RTL.de.

    «Аякс» відправився в Данію з 17-ма футболістами. Клуб не розголошує імен гравців, чиї результати тестів на коронавірус виявилися позитивними.

    У складі амстердамської команди залишився тільки один голкіпер, К’єлл Сгерпен, який не провів жодного матчу за основну команду. Крім воротарів Андре Онани і Мартена Стекеленбурґа на матч Ліги чемпіонів не заявлені провідні футболісти «Аякса» Даві Классен, Раян Ґравенберх і Душан Тадіч.

    «Аякс» стартував у груповому турнірі Ліги чемпіонів-2020/2021 невдало, набравши лише одне очко в двох матчах. Такий же доробок має майбутній суперник амстердамців, а лідирують у квартеті D «Ліверпуль» (6 очок) і «Аталанта» (4).

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Душан Тадіч ФК Аякс ФК «Мідтьюлланн» коронавірус Раян Ґравенберх Даві Классен Андре Онана Мартен Стекеленбурґ К’єлл Сгерпен
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