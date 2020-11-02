Напередодні матчу Ліги чемпіонів нідерландський «Аякс» втратив через коронавірус 11 футболістів

В обоймі амстердамців залишився один воротар

11 футболістів амстердамського «Аякса» заразилися коронавірусом напередодні матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Мідтьюлланном», повідомляє RTL.de.

«Аякс» відправився в Данію з 17-ма футболістами. Клуб не розголошує імен гравців, чиї результати тестів на коронавірус виявилися позитивними.

У складі амстердамської команди залишився тільки один голкіпер, К’єлл Сгерпен, який не провів жодного матчу за основну команду. Крім воротарів Андре Онани і Мартена Стекеленбурґа на матч Ліги чемпіонів не заявлені провідні футболісти «Аякса» Даві Классен, Раян Ґравенберх і Душан Тадіч.

«Аякс» стартував у груповому турнірі Ліги чемпіонів-2020/2021 невдало, набравши лише одне очко в двох матчах. Такий же доробок має майбутній суперник амстердамців, а лідирують у квартеті D «Ліверпуль» (6 очок) і «Аталанта» (4).