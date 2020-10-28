Ліга чемпіонів. Син чемпіона світу-1998 вивів «Шахтар» у лідери групи. Усі матчі вівторка (відео)



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Маркус Тюрам забиває перший м'яч у ворота «Реала» Світлина - Soccerstand

Окрім «Шахтаря», українці грали ще в двох поєдинках

У вівторок, 27 жовтня, відбулися перші вісім поєдинків другого туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Найбільша сенсація зафіксована в Менхенґладбаху, де місцева «Боруссія» завдяки дублю француза Маркуса Тюрама, сина чемпіона світу-1998 Ліліана Тюрама, зіграла внічию з мадридським «Реалом» іншого переможця мундіалю 22-річної давнини Зінедіна Зідана. Причому відігралися мадридці. забивши м'ячі на 87-й і третій компенсованій хвилинах.

Нагадаємо, що в першому турі королівський клуб поступився 2:3 донецькому «Шахтареві» і замість очікуваного лідерства в групі А перетворився в її аутсайдера. Натомість очолює таблицю саме «Шахтар», від якого такої спритності очікували найменше.

Грало у матчах, які розпочалися у 22:00, два українських футболісти. При цьому «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка переміг, а «Аталанта» Руслана Малиновського відігралася з рахунку 0:2.

«Локомотив» (Москва, РФ) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 1:2

«Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 3:2

Голи: 1:0 – Маркос Льоренте (29). 1:1 – Домінік Собослаї (40). 1:2 – Мерґім Беріша (47). 2:2 – Жоау Фелікс (52). 3:2 - Жоау Фелікс (85)

Становище команд у групі А: «Баварія» - 6, «Атлетіко» - 3, «Локомотив» - 1, «Зальцбурґ» - 1

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 0:0

«Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 2:2

Голи: 1:0 – Маркус Тюрам (33). 2:0 – Маркус Тюрам (58). 2:1 - Карім Бензема (87). 2:2 - Каземіро (90+3)

Становище команд у групі В: «Шахтар» - 4, «Боруссія» М – 2, «Інтернаціонале» - 2, «Реал» - 1

«Олімпік» (Марсель, Франція) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 0:3

Голи: 0:1 – Ферран Торрес (18). 0:2 - Ількай Ґюндоґан (76). 0:3 - Рахім Стерлінґ (81)

Українець Олександр Зінченко відіграв у складі на позиції лівого оборонця 68 хвилин і був замінений на Жоау Канселу.

«Порту» (Португалія) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 2:0

Голи: 1:0 – Фабіу Вієра (11). 2:1 - (85)

Становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 6, «Порту» - 3, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» М – 0

«Аталанта» (Берґамо, Італія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 2:2

Голи: 0:1 – Душан Тадіч (30, з пенальті). 0:2 – Лассіна Траоре (38). 1:2 – Дуван Сапата (54). 2:2 – Дуван Сапата (60)

Українець Руслан Малиновський з'явився у складі господарів на 79-й хвилині замість Йосипа Ілічіча.

«Ліверпуль» (Англія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 2:0

Голи: 1:0 – Діоґу Жота (55). 2:0 - Мохамед Салах (90+3, з пенальті)

Становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 6, «Аталанта» - 4, «Аякс» - 1, «Мідтьюлланн» – 1

Представники решти чотирьох груп свої матчі другого туру групового турніру Ліги чемпіонів проведуть у середу, 28 вересня. Зокрема о 22:00 команда київського «Динамо» гратиме в Будапешті проти місцевого «Ференцвароша», який очолює український фахівець Сергій Ребров.