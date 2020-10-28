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    Ліга чемпіонів. Син чемпіона світу-1998 вивів «Шахтар» у лідери групи. Усі матчі вівторка (відео)

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    Маркус Тюрам забиває перший м'яч у ворота&nbsp;&laquo;Реала&raquo; - Ліга чемпіонів. Син чемпіона світу-1998 вивів «Шахтар» у лідери групи. Усі матчі вівторка (відео)
    Маркус Тюрам забиває перший м'яч у ворота «Реала»
    Світлина - Soccerstand

    Окрім «Шахтаря», українці грали ще в двох поєдинках

    У вівторок, 27 жовтня, відбулися перші вісім поєдинків другого туру групового турніру Ліги чемпіонів.

    Найбільша сенсація зафіксована в Менхенґладбаху, де місцева «Боруссія» завдяки дублю француза Маркуса Тюрама, сина чемпіона світу-1998 Ліліана Тюрама, зіграла внічию з мадридським «Реалом» іншого переможця мундіалю 22-річної давнини Зінедіна Зідана. Причому відігралися мадридці. забивши м'ячі на 87-й і третій компенсованій хвилинах.

    Нагадаємо, що в першому турі королівський клуб поступився 2:3 донецькому «Шахтареві» і замість очікуваного лідерства в групі А перетворився в її аутсайдера. Натомість очолює таблицю саме «Шахтар», від якого такої спритності очікували найменше.

    Грало у матчах, які розпочалися у 22:00, два українських футболісти. При цьому «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка переміг, а «Аталанта» Руслана Малиновського відігралася з рахунку 0:2.

    «Локомотив» (Москва, РФ) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 1:2

    «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 3:2

    Голи: 1:0 – Маркос Льоренте (29). 1:1 – Домінік Собослаї (40). 1:2 – Мерґім Беріша (47). 2:2 – Жоау Фелікс (52). 3:2 - Жоау Фелікс (85)

    Становище команд у групі А: «Баварія» - 6, «Атлетіко» - 3, «Локомотив» - 1, «Зальцбурґ» - 1

    «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 0:0

    «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 2:2

    Голи: 1:0 – Маркус Тюрам (33). 2:0 – Маркус Тюрам (58). 2:1 - Карім Бензема (87). 2:2 - Каземіро (90+3)

    Становище команд у групі В: «Шахтар» - 4, «Боруссія» М – 2, «Інтернаціонале» - 2, «Реал» - 1

    «Олімпік» (Марсель, Франція) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 0:3

    Голи: 0:1 – Ферран Торрес (18). 0:2 - Ількай Ґюндоґан (76). 0:3 - Рахім Стерлінґ (81)

    Українець Олександр Зінченко відіграв у складі на позиції лівого оборонця 68 хвилин і був замінений на Жоау Канселу.

    «Порту» (Португалія) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 2:0

    Голи: 1:0 – Фабіу Вієра (11). 2:1 -  (85)

    Становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 6, «Порту» - 3, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» М – 0

    «Аталанта» (Берґамо, Італія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 2:2

    Голи: 0:1 – Душан Тадіч (30, з пенальті). 0:2 – Лассіна Траоре (38). 1:2 – Дуван Сапата (54). 2:2 – Дуван Сапата (60)

    Українець Руслан Малиновський з'явився у складі господарів на 79-й хвилині замість Йосипа Ілічіча. 

    «Ліверпуль» (Англія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 2:0

    Голи: 1:0 – Діоґу Жота (55). 2:0 - Мохамед Салах (90+3, з пенальті)

    Становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 6, «Аталанта» - 4, «Аякс» - 1, «Мідтьюлланн» – 1

    Представники решти чотирьох груп свої матчі другого туру групового турніру Ліги чемпіонів проведуть у середу, 28 вересня. Зокрема о 22:00 команда київського «Динамо» гратиме в Будапешті проти місцевого «Ференцвароша», який очолює український фахівець Сергій Ребров.
    ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Баварія Олександр Зінченко ФК Олімпіакос Сергій Ребров ФК Манчестер Сіті Рахім Стерлінґ Руслан Малиновський ФК Реал (Мадрид) Каземіро Ількай Ґюндоґан Карім Бензема Душан Тадіч ФК Аякс ФК Порту ФК Інтер (Мілан) «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК Атлетіко (Мадрид) Зінедін Зідан Жоау Канселу ФК Ліверпуль Мохамед Салах ФК «Мідтьюлланн» ФК «Локомотив» (Москва) ФК «Аталанта» Дуван Сапата Йосип Ілічіч ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Ферран Торрес Жоау Фелікс Маркус Тюрам Діоґу Жота Домінік Собослаї ФК «Олімпік» (Марсель) Лассіна Траоре Ліліан Тюрам Маркос Льоренте Мерґім Беріша Фабіу Вієра Серджіу Олівейра
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