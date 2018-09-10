Напередодні відбірного матчу Євро-2019 молодіжна збірна України провела традиційне тренування
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Фото: ФФУ
Із розташування збірної через травми були відправлені півзахисники Олександр Піхальонок та Євген Протасов
Напередодні відбірного матчу Євро-2019 (U-21) молодіжна збірна України провела традиційне тренування.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Утім, відбулося воно не на полі «Славутич-Арени», де 11-го вересня команда Олександра Головка зіграє з Андоррою, а на стадіоні «Торпедо».
На жаль, із розташування збірної через травми були відправлені півзахисники Олександр Піхальонок та Євген Протасов.
Натомість у загальній групі футболістів сьогодні тренувався хавбек бельгійського «Стандарда» Валерій Лучкевич.
Нагадаємо, що матч проти Андорри розпочнеться завтра на запорізькій «Славутич-Арені» о 19.00.