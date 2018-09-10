Напередодні відбірного матчу Євро-2019 молодіжна збірна України провела традиційне тренування



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Фото: ФФУ

Із розташування збірної через травми були відправлені півзахисники Олександр Піхальонок та Євген Протасов

Напередодні відбірного матчу Євро-2019 (U-21) молодіжна збірна України провела традиційне тренування.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Утім, відбулося воно не на полі «Славутич-Арени», де 11-го вересня команда Олександра Головка зіграє з Андоррою, а на стадіоні «Торпедо».

На жаль, із розташування збірної через травми були відправлені півзахисники Олександр Піхальонок та Євген Протасов.

Натомість у загальній групі футболістів сьогодні тренувався хавбек бельгійського «Стандарда» Валерій Лучкевич.

Нагадаємо, що матч проти Андорри розпочнеться завтра на запорізькій «Славутич-Арені» о 19.00.