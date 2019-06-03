Наша Марина, та не наша. Спокусливі фото тенісистки з Одеси, яка представляє Бельгію



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Марина Заневська проявила себе у тенісі найперше як парниця Instagram Марини Заневської

Марина Заневська народилася в день української Незалежності

27 вересня 2016 року - день, коли 23-річна на той момент тенісистка з Одеси Марина Заневська отримала громадянство Бельгії. «Якщо чесно, дуже важко уявити, що тепер я буду грати під іншим кольором прапора. Потрібно до цього звикати, але я і справді щаслива від цієї події і вдячна Бельгії за наданий мені такий шанс у житті», — прокоментувала Марина ту подію.

Цікаво, що до того Заневська в соцмережах не приховувала патріотичних почуттів до України. Може, то й не дивно, адже народилася вона в День Незалежності - 24 серпня 1993-го.

Тенісом Марина теж почала займатися в рідній Одесі, але згодом переїхала туди, де мала більше можливостей прогресувати. Уже тривалий час Заневська займається в брюссельській «Академії шосте чуття» під керівництвом легендарної Жюстін Енен та Карлоса Родріґеса.

Найбільші перемоги Марини пов'язані з парним розрядом. Так повелося ще з часів, коли вона на юніорському рівні представляла Україну. Тоді найвищими її досягненнями були дві перемоги в юніорських змаганнях Grand Slam у парному розряді: Відкритого чемпіонату США в парі з росіянкою Вікторією Соловйовою у 2009 році та Відкритого чемпіонату Франції в парі з росіянкою Іриною Хромачовою.

Серед дорослих Заневська чотири рази грала на турнірах WTA у фіналах парного розряду, але кожен раз (у Марракеші в 2014-му і 2015-му, Рабаті-2017 і Бухвресті-2018) поступалася.

В одиночному розряді Заневська є сьомою ракеткою Бельгії. В світовому рейтингу вона посідає 212-те місце.