Екс-перша ракетка світу Іванович чекає на другу дитину. Яскраві фото легендарної тенісистки



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Ана Іванович

У березні минулого року у Іванович і Швайнштайгера народився син

Екс-перша ракетка світу Ана Іванович оголосила, що вони з чоловіком, футболістом Бастіаном Швайнштайгером, чекають на другу дитину.

«Наші серця розриваються від радості. У нас буде ще одне маленьке поповнення в родині!», - написала сербка в твіттер.

Нагадаємо, у березні минулого року у Іванович і Швайнштайгера народився син.

Ана Іванович - колишня сербська професійна тенісистка. Сербка увійшла в історію тенісу, як чемпіонка «Ролан Гаррос» 2008 року, екс-перша ракетка світу, переможниця 15 турнірів WTA і спортсменка, яка досягла успіху як на корті, так і в модельному бізнесі.

Ана Іванович завершила свою спортивну кар'єру у 2016 році.