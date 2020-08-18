Наставник «РБ Лейпциг» назвав план на гру проти «ПСЖ»



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Нагельсманн не бажає зупинятися на досягнутому Twitter РБ Лейпциг

Нагельсманн заявив, що його футболісти бажають здобути нові перемоги

Головний тренер «РБ Лейпциг» Юліан Нагельсманн повідомив про тактику клубу перед півфінальним поєдинком Ліги чемпіонів проти французького «Парі Сен-Жермен».

Молодий фахівець спробує задіяти тиск від власних гравців на футболістів «ПСЖ». Також він розповів про те, як потрібно захищатися із Неймаром та Мбаппе.

«У футболістів дійсно є бажання вигравати, ми голодні до перемог, і я бачу це у них на обличчях. Хочемо зробити наступний крок і готові до цього. Ти не можеш передбачити, що здатні зробити Неймар і Мбаппе, це топ-гравці. Проти них треба застосовувати командну оборону. Буде важко, але ми постараємося піддати «ПСЖ» тиску і змусити їх працювати. Футбол цікавий тоді, коли обидві команди прагнуть атакувати», - наголосив 33-річний наставник.

Крім того, тренер вважає, що його підопічні ще не показували бажаний футбол після паузи пов’язаної із пандемією на коронавірус.

Зазначимо, що баталія «ПСЖ» - «РБ Лейпциг» стартуватиме сьогодні о 22:00 в Лісабоні на стадіоні «Ештадіу ду Бенфіка».

Джерело: УЄФА