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    Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії півфіналів Ліги чемпіонів

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    Святкування Нагельсмана виходу у півфінал - Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії півфіналів Ліги чемпіонів
    Святкування Нагельсмана виходу у півфінал
    Twitter РБ Лейпциг

    Наставник «РБ Лейпциг» встановив рекорд в Лізі чемпіонів

    Менеджер ФК «РБ Лейпциг» Юліан Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії, якому вдавалося вийти в півфінал Ліги Чемпіонів, повідомляє Squawka.

    Зараз німецькому фахівцеві всього 33 роки і три тижні. Раніше рекорд належав французові Дідьє Дешаму. У 2004-му він допоміг «Монако» пробитися в півфінал Ліги чемпіонів у віці 35 років і семи місяців.

    Примітно, що «РБ Лейпциг» також став першим в історії клубом, якому вдалося вибити «Атлетіко» (2:1) під керівництвом Дієго Сімеоне в плей-офф, не маючи у складі Кріштіану Роналду.

    Додамо, що «Лейпциг», якому тільки 11 років з моменту створення, вперше в своїй історії грає в плей-офф Ліги чемпіонів. У півфіналі команда зіграє проти «ПСЖ». Матч призначений на 18 серпня.

    Довідка: Нагельсман розпочинав тренерську кар’єру в 2008 році асистентом юніорської команди «Аугсбург». З 2016 по 2019 роки був головним наставником «Хоффенхайму».

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    Джерело: Squawka

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Атлетіко (Мадрид) Дідьє Дешам
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