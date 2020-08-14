Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії півфіналів Ліги чемпіонів



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Святкування Нагельсмана виходу у півфінал Twitter РБ Лейпциг

Наставник «РБ Лейпциг» встановив рекорд в Лізі чемпіонів

Менеджер ФК «РБ Лейпциг» Юліан Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії, якому вдавалося вийти в півфінал Ліги Чемпіонів, повідомляє Squawka.

Зараз німецькому фахівцеві всього 33 роки і три тижні. Раніше рекорд належав французові Дідьє Дешаму. У 2004-му він допоміг «Монако» пробитися в півфінал Ліги чемпіонів у віці 35 років і семи місяців.

Youngest manager in Champions League history to win a knockout match

Youngest manager in Champions League history to reach the #UCL semi-finals



Julian Nagelsmann continues to make history. pic.twitter.com/n2mtXcvWOc — Squawka Football (@Squawka) August 13, 2020

Примітно, що «РБ Лейпциг» також став першим в історії клубом, якому вдалося вибити «Атлетіко» (2:1) під керівництвом Дієго Сімеоне в плей-офф, не маючи у складі Кріштіану Роналду.

Додамо, що «Лейпциг», якому тільки 11 років з моменту створення, вперше в своїй історії грає в плей-офф Ліги чемпіонів. У півфіналі команда зіграє проти «ПСЖ». Матч призначений на 18 серпня.

Довідка: Нагельсман розпочинав тренерську кар’єру в 2008 році асистентом юніорської команди «Аугсбург». З 2016 по 2019 роки був головним наставником «Хоффенхайму».

Джерело: Squawka