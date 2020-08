Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії півфіналів Ліги чемпіонів

Наставник «РБ Лейпциг» встановив рекорд в Лізі чемпіонів

Менеджер ФК «РБ Лейпциг» Юліан Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії, якому вдавалося вийти в півфінал Ліги Чемпіонів, повідомляє Squawka.

Зараз німецькому фахівцеві всього 33 роки і три тижні. Раніше рекорд належав французові Дідьє Дешаму. У 2004-му він допоміг «Монако» пробитися в півфінал Ліги чемпіонів у віці 35 років і семи місяців.

Youngest manager in Champions League history to win a knockout match

Youngest manager in Champions League history to reach the #UCL semi-finals



Julian Nagelsmann continues to make history. pic.twitter.com/n2mtXcvWOc