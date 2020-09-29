  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найбільша кількість за сезон: Англійська Прем’єр-ліга повідомила про нових заражених на коронавірус

    • Розсилка
    Коронавірус не відступає з англійського футболу&nbsp; - Найбільша кількість за сезон: Англійська Прем’єр-ліга повідомила про нових заражених на коронавірус
    Коронавірус не відступає з англійського футболу 

    В топ-чемпіонаті Європи продовжують виявляти позитивні випадки зараження на коронавірус

    Англійська Прем'єр-ліга на власному офіційному сайті повідомила про нові результати тестування футболістів на Covid-19.

    з 21 по 27 вересня тестування на Covid-19 пройшли 1595 футболістів і співробітників клубів, з них аналізи десяти чоловік виявилися позитивними.

    Гравці або співробітники клубів з позитивним результатом тесту будуть самоізолюватись протягом десяти днів.

    Також ліга не надаватиме ніяких конкретних подробиць щодо клубів або імен окремих осіб у яких виявлений недуг, а результати будуть публікуватися після кожного раунду тестування.

    Варто відзначити, що це найбільший показник, виявлений за весь час проведення тестувань в АПЛ у цьому сезоні. На першому етапі тестування з 31 серпня по шосте вересня пройшли 1605 чоловік і тільки у трьох виявили позитивні результати, з сьомго по 13 вересня було виявлено чотирьох інфікованих (2131 протестована персона), а з 14 по 20 вересня було виявлено ще три позитивні результати (1574 тести).

    Зазначимо також, представники клубів Прем’єр-ліги Англії здають тести двічі в тиждень.

    Читайте також: НСК «Олімпійський» став домашньою ареною «Шахтаря». Ультрас «Динамо» розкритикували Суркіса

    Джерело: Англійська Прем'єр-ліга

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга аналізи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies