Найбільша кількість за сезон: Англійська Прем’єр-ліга повідомила про нових заражених на коронавірус



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Коронавірус не відступає з англійського футболу

В топ-чемпіонаті Європи продовжують виявляти позитивні випадки зараження на коронавірус

Англійська Прем'єр-ліга на власному офіційному сайті повідомила про нові результати тестування футболістів на Covid-19.

з 21 по 27 вересня тестування на Covid-19 пройшли 1595 футболістів і співробітників клубів, з них аналізи десяти чоловік виявилися позитивними.

Гравці або співробітники клубів з позитивним результатом тесту будуть самоізолюватись протягом десяти днів.

Також ліга не надаватиме ніяких конкретних подробиць щодо клубів або імен окремих осіб у яких виявлений недуг, а результати будуть публікуватися після кожного раунду тестування.

Варто відзначити, що це найбільший показник, виявлений за весь час проведення тестувань в АПЛ у цьому сезоні. На першому етапі тестування з 31 серпня по шосте вересня пройшли 1605 чоловік і тільки у трьох виявили позитивні результати, з сьомго по 13 вересня було виявлено чотирьох інфікованих (2131 протестована персона), а з 14 по 20 вересня було виявлено ще три позитивні результати (1574 тести).

Зазначимо також, представники клубів Прем’єр-ліги Англії здають тести двічі в тиждень.

Джерело: Англійська Прем'єр-ліга