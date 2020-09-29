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    «Ліверпуль» вийшов переможцем з центрального протистояння туру Прем’єр-ліги

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    Святкування голу командою переможців - «Ліверпуль» вийшов переможцем з центрального протистояння туру Прем’єр-ліги
    Святкування голу командою переможців
    Twitter Ліверпулю

    Новачок «Ліверпуля» забив гол у першій грі за команду

    У центральному матчі третього туру Англійської Прем’єр-ліги «Ліверпуль» приймав лондонський «Арсенал» з рахунком 3:1.

    «Ліверпуль» – «Арсенал» – 3:1

    Голи: 1:0 – Ляказетт (25), 1:1 – Мане (28), 2:1 – Робертсон (34), 3:1 –  Жота (88)

    «Ліверпуль»: Алісон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Мілнер, 79), Фабіньо, Вейналдум, Салах, Фірміно (Мінаміно, 90 + 1), Мане (Жота, 80)

    «Арсенал»: Лено, Холдінг, Давид Луїс, Тірні, Бельерін, Ельнені, Джака (Себальос, 60), Мейтленд-Найлз, Вілліан (Пепе, 68), Ляказетт (Нкетіа, 74), Обамеянг.

    Попри те, що першими рахунок у матчі відкрили футболісти «Арсеналу» (після грубої помилки захисника відзначився француз Ляказетт), далі забивали виключно «мерсисайдці». Садіо Мане додав м’яч у порожню сітку воріт після удару Салаха. Через декілька моментів Робертсона залишили самісіньким у чужій карній зоні, і той розстріляв голкіпера із кількох метрів.

    Крапку у протистоянні поставив португальський новачок «Ліверпулю» Жота, який забив після удару з відскоком від газону.

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    «Ліверпуль» вийшов переможцем з центрального протистояння туру Прем’єр-ліги
    «Ліверпуль» вийшов переможцем з центрального протистояння туру Прем’єр-ліги
    «Ліверпуль» вийшов переможцем з центрального протистояння туру Прем’єр-ліги
    «Ліверпуль» вийшов переможцем з центрального протистояння туру Прем’єр-ліги

    Відзначимо, що «Ліверпуль» наздогнав «Лестер» і «Евертон» у яких максимальні дев’ять набраних очок. «Арсенал» зазнав першої поразки – шість балів.

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