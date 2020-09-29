«Ліверпуль» вийшов переможцем з центрального протистояння туру Прем’єр-ліги



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Святкування голу командою переможців Twitter Ліверпулю

Новачок «Ліверпуля» забив гол у першій грі за команду

У центральному матчі третього туру Англійської Прем’єр-ліги «Ліверпуль» приймав лондонський «Арсенал» з рахунком 3:1.

«Ліверпуль» – «Арсенал» – 3:1

Голи: 1:0 – Ляказетт (25), 1:1 – Мане (28), 2:1 – Робертсон (34), 3:1 – Жота (88)

«Ліверпуль»: Алісон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Мілнер, 79), Фабіньо, Вейналдум, Салах, Фірміно (Мінаміно, 90 + 1), Мане (Жота, 80)

«Арсенал»: Лено, Холдінг, Давид Луїс, Тірні, Бельерін, Ельнені, Джака (Себальос, 60), Мейтленд-Найлз, Вілліан (Пепе, 68), Ляказетт (Нкетіа, 74), Обамеянг.

Попри те, що першими рахунок у матчі відкрили футболісти «Арсеналу» (після грубої помилки захисника відзначився француз Ляказетт), далі забивали виключно «мерсисайдці». Садіо Мане додав м’яч у порожню сітку воріт після удару Салаха. Через декілька моментів Робертсона залишили самісіньким у чужій карній зоні, і той розстріляв голкіпера із кількох метрів.

Крапку у протистоянні поставив португальський новачок «Ліверпулю» Жота, який забив після удару з відскоком від газону.

Відзначимо, що «Ліверпуль» наздогнав «Лестер» і «Евертон» у яких максимальні дев’ять набраних очок. «Арсенал» зазнав першої поразки – шість балів.