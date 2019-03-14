Найкращим баскетболістом місяця в Україні став оборонець «Дніпра»



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Олександр Мішула останнім часом виглядає дуже яскраво Федерація баскетболу України

Лютий видався для Олександра Мішули дуже яскравим

Вперше найціннішим гравцем місяця у поточному сезоні баскетбольної Суперліги став оборонець «Дніпра» і збірної України Олександр Мішула.

Протягом лютого у голосуваннях тренерів команд Суперліги часто фігурували Брендон Янґ («Черкаські Мавпи»), Станіслав Тимофеєнко і Олександр Мішула (обидва - «Дніпро»), Телджон Кромер і Делван Ґрем (обидва - «Політехнік»), а також Сергій Павлов із «Хіміка».

Зрештою, у тренерському опитуванні утворилося двовладдя: однакову кількість разів у збірних туру називали Кромера і Павлова, а одразу за ними розташувалися обидва гравці «Дніпра». Стосовно голосування вболівальників, то тут одноосібним лідером став Кіндал Гілл, який випередив із невеликим відривом тих таки Мішулу і Кромера. Найцікавіше, що четвертим став лідер «Мавп» Брендон Янґ, щоправда, кількість його симпатиків була суттєво меншою, ніж у гравців чільної трійки.

Оцiнка представників титульного спонсора чемпіонату також багато в чому співпала із думкою вболівальників і тренерів. З тією лише різницею, що тут першим було визнано Олександра Мішулу, другим - Сергія Павлова і третім - Кіндала Гілла.

У підсумку найціннішим баскетболістом Суперліги у лютому став дніпрянин Олександр Мішула. Ігрові показники гравця склали: 15,5 очок, 4,2 передачі, 2 перехоплення у середньому за гру із коефіцієнтом ефективності 12,8. Що не менш важливо, команда Мішули здобула 5 перемог у 6 іграх, поступившись лише 1 разу у Харкові місцевому «Політехніку».

Джерело: Федерація баскетболу України