За хвилину Україна розгубила 6 очок переваги над Словенією і зазнала драматичної поразки в овертаймі

Тренер українців ЄҐвген Мурзін провалив у кінцівці відбору все, що тільки можливо Планета Баскетбол

Відбірну кампанію баскетбольного Кубка світу-2019 Україна завершила вражаючою поразкою

Збірна України з баскетболу програла заключний матч відбірного циклу Кубка світу-2019. У Любляні наша команда поступилася в овертаймі Словенії. Команда Євгена Мурзіна програла в ситуації, коли перемога здавалася справою довершеною.

Після того, як Олександр Мішула за 59 секунд до завершення основного часу закинув з-за дуги, українці повели 73:67. А потім почалися дива. Спершу триочковим відповів Ян Шпан. Розрив скоротився до трьох пунктів і до сирени залишалося 45 секунд.

За 24 секунди до завершення основного часу право пробити два штрафних кидки отримав центровий В'ячеслав Кравцов. Реалізувавши один кидок з двох, В'ячеслав збільшив перевагу нашої команди - 74:70. Після того невиправдано швидкий фол здійснив Олександр Липовий. Але й тут суперники нас пожаліли. Матіч Ребец забив один з двох штрафних - 74:71. До завершення залишалося 19 секунд і словенці, зрозуміло, почали застосовувати тактику фолів. Мішула знову реалізував лише один кидок, а свою атаку суперники завершили двоочковим Ребеца - 75:73.

За вісім секунд до сирени опоненти знову сфолили і Денис Лукашов знову забив один з двох. Однак після другого - неточного - кидка Кравцов забрав підбирання, змусивши Яна Косі поспішно фолити. Забий В'ячеслав бодай раз, словенці були би приречені. Однак капітан української збірної промахнувся обидва рази і подарував господарям надію.



На цей раз рішення швидко фолити з нашого боку було виправданим. Та ще й Ребец не забив два з двох. Втім, словенці забрали підбирання і на останній секунді Зоран Драґіч триочковим кидком перевів гру в овертайм - 76:76.

В овертаймі українці знову постійно були попереду з різницею в 2-4 очки. Але хто б міг подумати, що після того, як Кравцов за хвилину і 42 секунди до сирени зробив рахунок 84:80, наша команда впродовж 102-х секунд не набере більше жодного очка?

Найцікавіше, що остаточний, як виявилося, рахунок 85:84 Ян Шпан встановив за 55 секунд до завершення овертайму. Після того були дві поспіль втрати і неточний дальній кидок Липового разом із сиреною. Фініта ля комедія.

Словенія - Україна - 85:84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17,28:18, 9:8)

Словенія: Ребец (10 + 9 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Зоран Драґіч (14 + 6 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення - 5 втрат), Ґреґор Хроват (11 + 4 підбирання + 2 перехоплення), Косі (12 + 7 підбирань), Едо Муріч (16 + 10 підбирань) - старт; Шпан (15), Лука Рупнік (2), Шантель, Шкадель (3). Тренер - Радован Тріфуновіч

Україна: Денис Лукашов (8 + 4 передачі), Мішула (8), В'ячеслав Бобров (11 + 6 підбирань + 4 передачі + 2 блок-шоти), Пустозвонов (13 + 6 підбирань), В'ячеслав Кравцов (16 + 12 підбирань) - старт; Липовий (0 + 8 підбирань), Богдан Близнюк (4), Бояркін (8 - 5 втрат), Сергій Павлов (9), Санон (7). Тренер - Євген Мурзін

Судді: Пурсанідіс (Греція) - Яцевічюс, Мацюлайтіс (обидва - Литва)

25 лютого. Любляна. Stozice Arena

Нагадаємо, що три дні тому українці, ведучи по ходу зустрічі 19 очок у домашньому поєдинку з чорногорцями, теж примудрилися програти. У підсумку, вигравши п'ять матчів з 12-ти, Україна посіла у відбірній групі передостаннє, п'яте місце, випередивши лише Словенію, для якої нинішня перемога була лише третьою у відбірній кампанії.

А Чорногорія тренера Звездана Мітровіча, котрий впродовж 12-ти років працював на клубному рівні в Україні, хоч і поступилася сьогодні вдома Латвії 74:80, вийшла на чемпіонат світу. Обидві команди виграли по сім матчів, але балканці випередили балтійців за додатковими показниками.

Виграла групу Іспанія (10 перемог), яка завершила турнір перемогою над турками - 74:58. Туреччина з вісьмома перемогами вийшла у фінальну частину Кубка світу з другого місця.