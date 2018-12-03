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    Прем'єр-ліга. «Олександрія» на виїзді перемогла «Ворсклу» (відео)

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    Єдиний гол було забито на 4-й хвилині матчу - Прем'єр-ліга. «Олександрія» на виїзді перемогла «Ворсклу» (відео)
    Єдиний гол було забито на 4-й хвилині матчу
    Фото: fco.com.ua

    «Олександрія» після цієї перемоги продовжила серію без поразок до семи матчів

    Матч 17-го туру Прем'єр-ліги сезону 2018/2019 «Ворскла» – «Олександрія» завершився з рахунком 0:1.

    Єдиний гол було забито на 4-й хвилині матчу, коли Андрій Цуріков зі своєї половини поля вивів на перспективну позицію Кирила Ковальця, який здійснив рейд до штрафного майданчика полтавців майже з центру поля, і без перешкод вразив ворота Богдана Шуста.

    Зазначимо, що «Олександрія» після цієї перемоги продовжила серію без поразок до семи матчів.

    Прем'єр-ліга України

    Матч 17-го туру

    «Ворскла» - «Олександрія» 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Ковалець (4)

    «Ворскла»: Шуст, Чижов, Сапай (Сергійчук, 59), Пердута, Артур, Саків, Чеснаков, Скляр, Габелок (Ніколас Карека, 81), Коломоєць (Ребенок, 75), Кулач

    «Олександрія»: Паньків, Шендрик, Бондаренко, Микицей, Запорожан, Цуріков, Гречишкін (Задерака, 73), Ковалець (Довгий, 85), Банада, Сітало, Шастал (Протасов, 67)

    Попередження: Артур (13), Микицей (17), Чеснаков (18), Сапай (51), Банада (55), Ковалець (73), Пердута (74), Скляр (78), Кулач (81)

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