«Динамо» програло «Олександрії» у локальній битві за другу сходинку (відео)
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Розсилка
Підопічні Володимира Шарана здобули важливу перемогу над гостями зі столиці
Голи Цурікова та Запорожана забезпечили «Олександрії» мінімальну перемогу над київським «Динамо». У гостей єдиний гол в активі Вербича.
Олександрійці набирають 33 очки і обходять «Динамо», у якого на один бал менше, у турнірній таблиці чемпіонату України.
Поразка «Динамо» не лише опускає команду на третю сходинку, але й збільшує відставання від «Шахтаря» до дев'яти очок, що ставить під велике питання чемпіонські амбіції київського клубу.
Прем’єр-ліга України з футболу
Матч 16-го туру
«Олександрія» – «Динамо» – 2:1
Гол: Цуріков, 4
Гол: Вербич, 33
Гол: Запорожан, 56
«Олександрія»: Паньків - Шастал (Пашаєв, 77), Бабогло, Бондаренко, Цуріков - Запорожан, Гречишкін - Ковалець (Довгий, 88), Банада, Задерака (Протасов, 58) - Сітало.
«Динамо»: Бойко - Кендзьора, Кадар, Сидорчук, Миколенко - Шепелєв, Буяльський - Циганков, Шапаренко, Сідклей (Русин, 64) - Вербич.
Попередження: Задерака, Сітало, Ковалець, Запорожан – Шапаренко, Шепелєв, Кендзьора, Сидорчук, Бойко, Кадар.