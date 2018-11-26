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    Відео

    «Динамо» програло «Олександрії» у локальній битві за другу сходинку (відео)

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    «Динамо» програло «Олександрії» у локальній битві за другу сходинку (відео)

    Підопічні Володимира Шарана здобули важливу перемогу над гостями зі столиці

    Голи Цурікова та Запорожана забезпечили  «Олександрії» мінімальну перемогу над київським «Динамо». У гостей єдиний гол в активі Вербича.

    Олександрійці набирають 33 очки і обходять «Динамо», у якого на один бал менше, у турнірній таблиці чемпіонату України. 

    Поразка «Динамо» не лише опускає команду на третю сходинку, але й збільшує відставання від «Шахтаря» до дев'яти очок, що ставить під велике питання чемпіонські амбіції київського клубу.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матч 16-го туру

    «Олександрія» – «Динамо» – 2:1

    Гол: Цуріков, 4

    Гол: Вербич, 33

    Гол: Запорожан, 56

    «Олександрія»: Паньків - Шастал (Пашаєв, 77), Бабогло, Бондаренко, Цуріков - Запорожан, Гречишкін - Ковалець (Довгий, 88), Банада, Задерака (Протасов, 58) - Сітало.

    «Динамо»: Бойко - Кендзьора, Кадар, Сидорчук, Миколенко - Шепелєв, Буяльський - Циганков, Шапаренко, Сідклей (Русин, 64) - Вербич.

    Попередження: Задерака, Сітало, Ковалець, Запорожан – Шапаренко, Шепелєв, Кендзьора, Сидорчук, Бойко, Кадар.

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