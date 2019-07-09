Найкращий боксер світу агітує за екс-регіонала, почесного популяризатора російської мови (фото)



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Дмитро Шенцев - любитель боксу і «русского язика» Федерація боксу України

Наші «спортсмени поза політикою» не перестають вражати пріоритетами

Найкращий боксер-аматор 2017 року, чемпіон світу, Європи і недавніх Європейських ігор Олександр Хижняк вирішив «проявити громадянську позицію». Зі сторінок у власних соцмережах Сашко закликає голосувати за екс-реґіонала, чинного члена Опозиційного блоку Дмитра Шенцева.

«Поддєрживаю пєрвого віце-прєзідєнта Фєдєрациі бокса Украіни. Он наш друг, каторий бил баксьором, любіт і живйот боксом», - написав україномовний Хижняк «на общєпонятном».

Такі в нашому спорті герої

Дмитро Шенцев – зі славної когорти реґіоналів, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Крім того, пан Шенцев вважається топовим популяризатором російської мови в Україні. 9 лютого 2013 року Шенцев Д. О. указом президента РФ Путіна нагороджений «Медаллю Пушкіна» за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном.

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