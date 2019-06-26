Борець Беленюк відповів на випад російської пропагандистки Скабєєвої



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Спільне фото Жана Беленюка і Ольги Скабєєвої уже тривалий час не залишає байдужим Фото з соцмереж

Жан Венсанович нарешті почав розуміти, що його відкритістю користуються

Чемпіон світу-2015 з греко-римської боротьби Жан Беленюк відреагував на те, що його ім'я було згадане в контексті базікання про парламентські вибори в Україні на одіозному телеканалі «Россия 1». Згадане безпосередньо пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, яка прокоментувала про зроблене з Жаном під час Олімпади-2016 спільне фото. Український борець тоді здобув срібну нагороду і стверджує, що не знав, хто саме з ним побажав сфотографуватися.

«Роспропаганда & Фотооберіг від маніпуляторів, які жеруть мізки, - назвав Беленюк розлогий пот в Instagram. - Після закінчення олімпійських змагань я йшов від спортивної арени до автобуса, фотографуючись по дорозі з усіма бажаючими. Все-таки олімпійську медаль здобув і навряд чи міг подумати, що одне з цих фото стане предметом обговорення через цілих три роки. Коли ти молодий хлопець, в засмучених почуттях відгукуєшся на прохання з тобою сфотографуватися, чи можеш подумати, що не всі люди щиро радіють твоєму результату, Але іноді така світлина їм може стати в нагоді для підтвердження реноме топ-пропагандиста російського телебачення. ⠀

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На той момент Ольга ще не була такою, хоча і зараз я б її не впізнав, бо не дивлюся схожі телепередачі. Наскільки розумію, пару років тому вона була просто рядовим журналістом, котрий висвітлює Олімпійські ігри. Та, певно, її прозорливість і талант до маніпуляцій не залишилися без належної уваги. Особисто мене більше зачепило не саме фото, вочевидь втома після змагального дня відбилася на пильності, а її коментар до нього під час ток-шоу.

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Цитую: «Жан Беленюк, той самий темношкірий спортсмен, єдиний з української делегації, хто виступив на захист російських атлетів, несправедливо відсторонених від Ігор! Насправді- наша людина!»





Ця фраза є цілковитою брехнею! Я взагалі не коментував ситуацію, пов'язану з російськими легкоатлетами на Олімпіаді в Ріо, принаймні, в такому руслі точно... А стосовно «нашої людини» - без коментарів. Однак тут все у найкращих традиціях пропаганди, нічому дивуватися. Частково тому я і не дивлюся телевізор, а віддаю перевагу книгам.

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Висновок зроблений: потрібно бути уважним завжди і всюди! Адже «пропагандистський привітик» може прилетіти звідти, звідки найменше чекаєш».

Спільну світлину зі Скабєєвою Жан трохи підфотошопив, додавши на мікрофоні надпис «пропагандистка».

Світлина з поправками від Беленюка

Зауважимо, що в фіналі Олімпіади-2016 Беленюк через дивні суддівські рішення програв золото росіянину Давиту Чакветадзе. Судив сутичку грузинський рефері, який живе в Росії.

«Якщо не помиляюся, вона кілька разів намагалася взяти інтерв'ю, але все безрезультатно. Начебто вона була. І при цьому спроби були відверто провокаційні», - прокоментував повідомлення Жана інший знаменитий український спортсмен, олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

Також заявився в коментарях інший олімпіонік, російський. Борець греко-римського стилю Роман Власов, який входить у так звану «Putin-team» і хизується світлинами з керівником своєї країни, багатозначно написав: «Бєрєгі душу, брат».