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    У Туреччині воротаря видалили після двох відбитих пенальті (відео)

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    Епізод курйозного матчу - У Туреччині воротаря видалили після двох відбитих пенальті (відео)
    Епізод курйозного матчу
    Скріншот

    У підсумку захисник втретє відбив удар з 11-метрової позначки

    Надзвичайно курйозний інцидент стався під час матчу другого дивізіону футбольного чемпіонату.

    Арбітр призначив пенальті, який відбив воротар. Однак суддя попередив воротаря, розгледівши порушення в момент удару та призначив повторно виконати пенальті. Воротар вдруге вгадав напрям удару, але арбітр знову його попередив та вилучив з поля за два «гірчичника».

    Місце в воротах зайняв захисник команди, який втретє відбив удар.

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