У Туреччині воротаря видалили після двох відбитих пенальті (відео)

У підсумку захисник втретє відбив удар з 11-метрової позначки

Надзвичайно курйозний інцидент стався під час матчу другого дивізіону футбольного чемпіонату.

Арбітр призначив пенальті, який відбив воротар. Однак суддя попередив воротаря, розгледівши порушення в момент удару та призначив повторно виконати пенальті. Воротар вдруге вгадав напрям удару, але арбітр знову його попередив та вилучив з поля за два «гірчичника».

Madness in the Turkish second tier



Usakspor keeper Ersin Aydin saves a 90th min pen



But he's booked for coming off his line



Pen retaken... saved!



He's booked again for leaving his line! Sent off!



Defender Levent Aktug goes in goal...



Saved yet again! pic.twitter.com/GAWQLSFiGU