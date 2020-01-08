Збірна України з хокею дізналася свого останнього суперника в олімпійській кваліфікації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо нашій збірній вдасться подолати кваліфікацію, то це стане першим виступом українців на Олімпіаді за останні 20 років

Вибороти путівку на Ігри 2020 року наша команда спробує в лютому

З 6 по 9 лютого 2020 року збірна України почне свою боротьбу за путівку на Олімпіаду 2022 року. Третій раунд кваліфікації відбудеться у казахстанському Нур-Султані. Раніше було відомо, що с українців будуть збірні Казахстану та Польщі, а сьогодні визначився третій учасник групи – ним стала збірна Нідерландів, яка в Барселоні дограла свій перенесений, через проблеми з льодом, матч проти збірної Іспанії і перемогли з рахунком 5:3. У фінальний раунд олімпійського відбору вийде тільки переможець турніру в Казахстані.

Відзначимо, що збірна України лише один раз у своїй історії зуміла пробитися на Олімпійський хокейний турнір. «Синьо-жовті» виступали на Іграх-2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.

Примітно, що брати участь у Зимовій Олімпіаді 2022 виявили бажання 46 країн, що стало рекордом. Вже точно на Іграх в Китаї виступлять вісім найкращих збірних у рейтингу IIHF за підсумками 2019 року: Канада, Росія, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія. Також автоматично місце на Олімпійському турнірі отримають господарі зі збірної Китаю. Ще три учасники Ігор-2022 визначаться після завершення кваліфікації в серпні 2020 го року.