18-річна Марта Костюк дала бій дворазовій чемпіонці Grand Slam на тенісному US Open



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марта Костюк створила Наомі Осаці проблеми, але перемогти не змогла Світлина - usopen.org

Українка вела у вирішальному сеті, але під тиском Наомі Осаки не встояла

137-ма ракетка світу, 18-річна українка Марта Костюк завершила виступи на другому і останньому цьогоріч турнірі із серії Grand Slam – US Open (покриття – хард, призовий фонд - $21 656 000).

В 1/16 фіналу юна киянка поступилася екс-першій ракетці світу, чемпіонці US Open-2018 і Australian Open-2019, а нині дев’ятій тенісистці планети Наомі Осаці з Японії – 3:6, 7:6(4), 2:6.

Матч тривав дві з половиною години. У вирішальному сеті Марта вела 2:1, але потім програла п’ять геймів поспіль.

Костюк грала в третьому колі турнірів Grand Slam вдруге в кар’єрі. На Australian Open-2018 вона поступилася в 1/16 фіналу співвітчизниці Еліні Світоліній.

Нагадаємо, що в перших двох колах Марта перемогла топових суперниць – росіянку Дарію Касаткіну і латвійку Анастасію Севастову.

За підсумками US Open Костюк підійметься в рейтинг WTA на 18 позицій і стане 119-ю.

Більше українок в одиночній сітці Відкритого чемпіонату США не залишилося, а в чоловічій їх і не було.

Наомі Осака продовжить свій шлях на турнірі в 1/8 фіналу матчем з переможницею пари Джессіка Пеґула (США) – Петра Квітова (Чехія).

Читайте також: Українські тенісистки побили рекорд US Open