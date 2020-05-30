Еліна Світоліна готується до відновлення сезону у спарингах з чоловіками



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Еліна Світоліна скучила за грою Фото - Instagram Еліни Світоліної

Українка не дочекається, коли сезон відновлять

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала участь у виставковому турнірі, який відбудеться в середині липня в Берліні (Німеччина).

Змагання відбудуться на харді і на траві, кожен матч буде складатися з двох сетів з вирішальним тай-брейком до десяти очок. У турнірі візьмуть участь німкені Юлія Ґьорґес і Андреа Петковіч, а також Кікі Бертенс із Нідерландів.

«Працюю в основному над фізичною підготовкою, посилено займаюся в залі, але і на корті граю десь три рази на тиждень. Встигла потренуватися і з Ґаелем Монфісом, і зі Стеном Вавринкою. Але більше займаюся саме тим, щоб фізично бути готовою до виходу на корт. Потім їду на час у Монако. Після приїзду, десь за місяць до турніру, почну працювати зі своїм тренером Ендрю Беттлсом. Тоді й буду більше фокусуватися на роботі на корті. Якщо чесно, ми ще не знаємо, на якому покритті краще тренуватися. Думаю, буду готуватися на харді.

Дуже великий шанс, що відбудуть і US Open, і Roland Garros. Усе стало потихеньку відкриватися, хоча будуть суворі заходи безпеки. Думаю, до кінця серпня або у вересні вже будуть відбуватися турніри. Офіційно жодних оголошень не було, але у мене такий настрій, що потрібно буде скоро тренуватися, тому турнір у Берліні - хороший старт», - наводить слова Світоліної «Великий теніс України».