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    Еліна Світоліна готується до відновлення сезону у спарингах з чоловіками

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    Еліна Світоліна скучила за грою - Еліна Світоліна готується до відновлення сезону у спарингах з чоловіками
    Еліна Світоліна скучила за грою
    Фото - Instagram Еліни Світоліної

    Українка не дочекається, коли сезон відновлять

    Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала участь у виставковому турнірі, який відбудеться в середині липня в Берліні (Німеччина).

    Змагання відбудуться на харді і на траві, кожен матч буде складатися з двох сетів з вирішальним тай-брейком до десяти очок. У турнірі візьмуть участь німкені Юлія Ґьорґес і Андреа Петковіч, а також Кікі Бертенс із Нідерландів.

    «Працюю в основному над фізичною підготовкою, посилено займаюся в залі, але і на корті граю десь три рази на тиждень. Встигла потренуватися і з Ґаелем Монфісом, і зі Стеном Вавринкою. Але більше займаюся саме тим, щоб фізично бути готовою до виходу на корт. Потім їду на час у Монако. Після приїзду, десь за місяць до турніру, почну працювати зі своїм тренером Ендрю Беттлсом. Тоді й буду більше фокусуватися на роботі на корті. Якщо чесно, ми ще не знаємо, на якому покритті краще тренуватися. Думаю, буду готуватися на харді.

    Дуже великий шанс, що відбудуть і US Open, і Roland Garros. Усе стало потихеньку відкриватися, хоча будуть суворі заходи безпеки. Думаю, до кінця серпня або у вересні вже будуть відбуватися турніри. Офіційно жодних оголошень не було, але у мене такий настрій, що потрібно буде скоро тренуватися, тому турнір у Берліні - хороший старт», - наводить слова Світоліної «Великий теніс України».

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    теніс Еліна Світоліна карантин Ґаель Монфіс Кікі Бертенс Юлія Ґьорґес US Open Roland Garros Андреа Петковіч Станіслав Вавринка Ендрю Беттлс
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