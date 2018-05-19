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    Найкращому форварду України запропонували перейти в італійський клуб

    • Розсилка

    «Торіно» хоче отримати Факундо Феррейру

    Найкращий бомбардир чемпіонату України Факундо Феррейра може продовжити свою кар'єру у «Торіно».

    Про це інформують CalcioNews24 і La Stampa.

    Трансферна активність «Торіно» буде залежати від продажу Андреа Белотті в інший клуб.

    А поки команда Серії А вивчає можливість посилення за рахунок вільних агентів.

    Феррейра з липня буде якраз таким; ще один варіант – Абель Ернандес з «Халл Сіті».

    Є у Феррейри й інші зачіпки в італійському чемпіонаті. Йдеться про «Фіорентину» з «Наполі».

    Джерело: Террикон

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