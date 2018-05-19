Найкращому форварду України запропонували перейти в італійський клуб

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«Торіно» хоче отримати Факундо Феррейру

Найкращий бомбардир чемпіонату України Факундо Феррейра може продовжити свою кар'єру у «Торіно».

Про це інформують CalcioNews24 і La Stampa.

Toro che occasione! Facundo Ferreyra può arrivare gratis https://t.co/UoDYWhPu0v #torino — Calcio News 24 (@CalcioNews24) 18 травня 2018 р.

Трансферна активність «Торіно» буде залежати від продажу Андреа Белотті в інший клуб.

А поки команда Серії А вивчає можливість посилення за рахунок вільних агентів.

Феррейра з липня буде якраз таким; ще один варіант – Абель Ернандес з «Халл Сіті».

Є у Феррейри й інші зачіпки в італійському чемпіонаті. Йдеться про «Фіорентину» з «Наполі».

Джерело: Террикон