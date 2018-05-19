Найкращому форварду України запропонували перейти в італійський клуб
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Розсилка
«Торіно» хоче отримати Факундо Феррейру
Найкращий бомбардир чемпіонату України Факундо Феррейра може продовжити свою кар'єру у «Торіно».
Про це інформують CalcioNews24 і La Stampa.
Toro che occasione! Facundo Ferreyra può arrivare gratis https://t.co/UoDYWhPu0v #torino— Calcio News 24 (@CalcioNews24) 18 травня 2018 р.
Трансферна активність «Торіно» буде залежати від продажу Андреа Белотті в інший клуб.
А поки команда Серії А вивчає можливість посилення за рахунок вільних агентів.
Феррейра з липня буде якраз таким; ще один варіант – Абель Ернандес з «Халл Сіті».
Є у Феррейри й інші зачіпки в італійському чемпіонаті. Йдеться про «Фіорентину» з «Наполі».
Джерело: Террикон