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    Названі імена найкращих легкоатлетів року

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    Найкращі легкоатлети року&nbsp;Елейн Томпсон-Гера та Карстен&nbsp; - Названі імена найкращих легкоатлетів року
    Найкращі легкоатлети року Елейн Томпсон-Гера та Карстен 
    Фото: worldathletics.org

    Лауреатами стали бігуни Томпсон-Гера і Варгольм

    Елейн Томпсон-Гера та Карстен Варгольм визнані найкращими легкоатлетами 2021 року. Імена переможців оголосили під час урочистої церемонії нагородження Всесвітньої легкої атлетики.

    Томпсон-Гера стала олімпійською чемпіонкою з бігу на 100 й 200 метрів та в складі естафетної команди 4х100 метрів, виграла «Діамантову лігу» з бігу на 100 метрів, встановила рекорд Ямайки з бігу на 100 і 200 метрів та показала другий результат світу в історії.

    Варгольм став олімпійський чемпіоном і переможцем «Діамантової ліги» з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Норвежець побив світовий рекорд з бігу на 400 метрів з бар’єрами і встановив найвище досягнення в світі з бігу на 300 метрів з бар’єрами, повідомляє uaf.org.ua.

    Переможцями в номінації «Зірка, яка сходить» стали американці Атінг Му (олімпійська чемпіонка з бігу на 800 метрів) і Еррійон Найтон (рекордсмен світу серед юніорів і володар найвищого досягнення світу у віковій категорії U18 з бігу на 200 метрів).

    Тренерська нагорода дісталася Боббі Керсі (США), жіноча нагорода – Анжу Боббі Джордж, а фотографа року – Райяну Пірсу.

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    Теги: Олімпіада легка атлетика Карстен Варгольм Елейн Томпсон-Ґера
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    Названі імена найкращих легкоатлетів року