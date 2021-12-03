Названі імена найкращих легкоатлетів року

Лауреатами стали бігуни Томпсон-Гера і Варгольм

Елейн Томпсон-Гера та Карстен Варгольм визнані найкращими легкоатлетами 2021 року. Імена переможців оголосили під час урочистої церемонії нагородження Всесвітньої легкої атлетики.

Томпсон-Гера стала олімпійською чемпіонкою з бігу на 100 й 200 метрів та в складі естафетної команди 4х100 метрів, виграла «Діамантову лігу» з бігу на 100 метрів, встановила рекорд Ямайки з бігу на 100 і 200 метрів та показала другий результат світу в історії.

Варгольм став олімпійський чемпіоном і переможцем «Діамантової ліги» з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Норвежець побив світовий рекорд з бігу на 400 метрів з бар’єрами і встановив найвище досягнення в світі з бігу на 300 метрів з бар’єрами, повідомляє uaf.org.ua.

Переможцями в номінації «Зірка, яка сходить» стали американці Атінг Му (олімпійська чемпіонка з бігу на 800 метрів) і Еррійон Найтон (рекордсмен світу серед юніорів і володар найвищого досягнення світу у віковій категорії U18 з бігу на 200 метрів).

Тренерська нагорода дісталася Боббі Керсі (США), жіноча нагорода – Анжу Боббі Джордж, а фотографа року – Райяну Пірсу.