Федерація легкої атлетики України залишилася без голови

Президент ФЛАУ Равіль Сафіуллін написав заяву на звільнення

Несподіваний поворот отримало засідання Мінмолодьспорту, на якому обговорювалися кандидатури на посади головного і старших тренерів національної команди. Після дебатів президент ФЛАУ Равіль Сафіуллін написав заяву про звільнення з посади.

За інформацією «Главкома», рішення очільника федерації не пов’язане з так званим допінговим скандалом, через який позбулися посад директор Національного антидопінгового центру і його заступник і через на засіданні Ради засновників Всесвітнього антидопінгового центру буде слухатися українське питання з приводу його відповідності кодексу ВАДА.

Сафіуллін написав заяву через те, що не пройшла його кандидатура на посаду головного тренера збірної Олександра Апайчева. Президенту ФЛАУ на чолі збірної потрібна була людина, який він міг довірити ділянку роботи, адже в підсумку за показані легкоатлетами результати відповідатиме саме він.

На посади головного і старших тренерів були запропоновані інші кандидати. У пресслужбі Мінмолодьспорту поки що не коментують відставку Сафіулліна, відсутня інформація і на сайті ФЛАУ.

В.о. президента ФЛАУ згідно посадових обов’язків має виконувати перша віцепрезидентка Олена Говорова.

Головним тренером збірної з легкої атлетики, за інформацією «Главкома», має стати колишній наш співвітчизник Михайло Хмель (Хмелевський).

Він відомий тим, що працював тренером зі спринтерами Австралії, Великої Британії, яких підготував до Олімпійських ігор, а також з футбольною командою «Челсі».

Раніше, нагадаємо, Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) звинуватила Національний антидопінговий центр (НАДЦ) у порушенні Кодексу організації. З'ясувалося, що Федерація легкої атлетики України знайшла спосіб покривати використання атлетами допінгу. Всі деталі схеми поки що не відомі, але за попередніми результатами зрозуміло, що Національний антидопінговий центр, за даними міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, «порушив вимоги Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів із завчасним попередженням».

На засіданні Ради засновників ВАДА в Парижі має постати питання про визнання статусу відповідності України антидопінговому кодексу. Наші спортивні федерації можуть опинитися на межі, за якою проглядається ганебна перспектива бути викинутим за межі спортивного життя світу. Про те, що вже на зимовій Олімпіаді в Пекіні, яка пройде в лютому наступного року, українці будуть позбавленні можливості виступати під синьо-жовтим прапором, мова ще не йде, але вже на наступних Іграх, у Парижі-2024, такий варіант більш, ніж реальний.