Беленюк розповів, як через штани ледве не втратив золоту медаль Олімпіади

Поруч з Жаном не опинилося тренера, який мав вивести його на татамі

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк розповів, як у чвертьфіналі змагань ледве не потрапив під дискваліфікацію. Борця має виводити на килим тренер, а Володимира Шацьких поруч не опинилося – він на сусідньому татамі працював з Парвізом Насібовим.

«У нас був один тренер на двох з Парвізом Насібовим. Першим виступав Парвіз, і наставник повів на сутичку його. А в цей час викликають на килим мене. Запитують: «А хто тебе буде виводити?». Це чвертьфінал Олімпійських ігор. Я побіг до «вольників», а всі тренери сидять в шортах. Той, хто виводить борця, має бути в штанях. Я кажу: «Треба, щоб вивели, бо можуть зняти зі змагань, так по-дурному». І один тренер – Григорій Данько – каже: «Блін, немає ні в кого штанів, але там у Володі Євонова (тренера жіночої збірної, – Прим.) можуть бути, але він уже пішов в автобус.

Потім мені розповіли, що приходить цей Григорій Данько в автобус, там тренер Володя сидить, і він каже: «Вова, знімай штани». Вова не міг зрозуміти що до чого, каже: «Навіщо вам мої штани?». У підсумку той йому встиг пояснити, часу мало було – мене вже викликають, а йому потрібно ще піти штани забрати. Вони обмінялися: шорти на штани», – розповів Беленюк «Острову».

Жан Беленюк на Олімпіаді в Токіо виборов єдину для України найвищу нагороду.