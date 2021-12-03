«Динамо» звинуватили в несплаті податків. В клубі відреагували

За інформацією World Soccer, нападник киян Беседін офіційно отримує €290 на місяць

Київське «Динамо» потрапило в скандал через відмову від компенсації від ФІФА за травму Артема Беседіна, якої він зазнав на чемпіонаті Європи. Британський журнал World Soccer стверджує, що футболісти київського клубу одержують зарплату через офшорні рахунки.

Приводом для розслідування стала травма нападника «Динамо» Артема Беседіна, якої він зазнав на Євро-2020. Український клуб відмовився від компенсації, бо футболіст за документами отримує в клубі всього €290 на місяць. Тож за програмою захисту клубів ФІФА компенсація становила б лише €9,70 євро за кожен день травми гравця та 1485 євро за п'ять місяців.

Також видання стверджує, що Артем заробляє ще €45 тис. на місяць.

В київському клубі відреагували на статтю британського журналу.

«ФК «Динамо» належно зреагував на відвертий наклеп та звернувся до видання й медіахолдингу з вимогою зупинити розповсюдження неправдивої інформації та спростувати оприлюднені дані, які не відповідають дійсності та завдають шкоди діловій репутації клубу. Ми надали британському виданню документи, які свідчать про те, що факти, викладені у статті, є фейками.

У відповідь ФК «Динамо» повідомили про видалення публікації з усіх онлайн-платформ, що здійснюють продаж випуску журналу. Також у британському медіа інформували нас про початок службової перевірки щодо інциденту…» – йдеться в заяві клубу.

«Динамо» лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи «Шахтар» за додатковими показниками.