«Не забуду ваш веселий настрій». Кличко зворушливо попрощався зі своєю найстарішою прихильницею



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Володимир Кличко з повагою ставиться до своїх прихильників Instagram Володимира Кличка

Лідія Смуда прожила 112 років

Володимир Кличко у власному Instagram уночі написав надзвичайно зворушливе повідомлення. Присвячене воно його прихильниці з німецького Гамбурга, де брати в 1996 році розпочинали професійну кар'єру. Лідія Смуда відійшла у ліпші світи на минулому тижні.

«R.I.P., дорога пані Смудо! Я втратив одного з моїх найбільших і, напевно, найстаріших прихильників: минулого тижня Лідія Смуда, 1906 року народження, мирно померла в будинку для пенсіонерів у Гамбурзі. Вона знала про мої бої більше, ніж я...

Пані Смуда дала мені корисні поради і надихнула мене на життя. З її дивовижною особистістю та сильним «живим» підходом, вона є істинним зразком для наслідування.

Лідія Смуда знала про поєдинки Володимира усе

«Продовжуйте рухатися. Якщо ви стоїте на місці, ви будете відступати назад», - сказала вона мені, і, як ви знаєте, з тих пір це мій девіз. За більш ніж 112 років життя вона сама ніколи не стояла на місці.

Я обіцяв повторно відвідати пані Смуду на її 120-річчя. На жаль, вона не досягла цього віку. Сьогодні я хочу висловити свою глибоку скорботу у зв'язку зі смертю пані Смуди!

Пані Смудо, ви дійсно були рушійною силою! Я ніколи не забуду ваш веселий настрій», - написав Володимир Кличко.