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    Прощання Кличка з Маккейном. Відео

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    Прощання Кличка з Маккейном. Відео

    Україна втратила великого друга, який вірив в неї і допомагав, зазначив Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в прощальних заходах із американським сенатором Джоном Маккейном, які відбулися в суботу у Вашингтоні. Кличко отримав запрошення від родини Джона Маккейна та Сенату Сполучених Штатів.

    Про це повідомляє прес-служба політика.

    Мер Києва відвідав Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона. Мер Києва відзначив, що вдячний Маккейну і за політичну підтримку, за його поради.

    «Після моєї спортивної кар’єри, він підтримував мене також як політика, давав поради. Я дуже вдячний за це. Адже думки, підказки такого досвідченого, впливового політика - завжди цінні», - відзначив Кличко.

    Він зазначив, що Україна втратила великого друга, який вірив в неї і допомагав.

    Перед церемонією в Національному соборі Вашингтона Кличко коротко поспілкувався з колишнім Держсекретарем США Джоном Керрі, спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером, екс-мером Нью-Йорка Рудольфо Джуліані, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, іншими політиками.

    Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

    У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

    1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона

    Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

    Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

    Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

    Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.

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