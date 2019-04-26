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    47-річний епатажний боєць стверджує, що отримав виклик від Володимира Кличка

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    Епатажний Шеннон Бріґґс вміє створити шоу на рівному місці - 47-річний епатажний боєць стверджує, що отримав виклик від Володимира Кличка
    Епатажний Шеннон Бріґґс вміє створити шоу на рівному місці
    BoxRec

    Свого часу Шеннона Бріґґза вже бив Віталій Кличко

    Американський суперважковаговик Шеннон Бріґґз розповів про те, що отримав пропозицію провести бій з легендарним українським боксером Володимиром Кличком, який незабаром може повернутися на ринг.

    За словами Бріґґза, пропозиція надійшла по телефону.

    «Мені подзвонили о третій ночі з пропозицією на бій з Володимиром. Якщо це трапиться, буде відмінно, Я на повному серйозі. Якщо повернеться чемпіон, це буде землетрус, виростуть гори, буде грім та блискавка», - заявив 47-річний американський боксер.

    Зауважимо, що в 2010 році Бріґґза побив старший з братів Кличків, Віталій.

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    Джерело: klitschko-brothers.com

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