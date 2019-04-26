47-річний епатажний боєць стверджує, що отримав виклик від Володимира Кличка



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Свого часу Шеннона Бріґґза вже бив Віталій Кличко

Американський суперважковаговик Шеннон Бріґґз розповів про те, що отримав пропозицію провести бій з легендарним українським боксером Володимиром Кличком, який незабаром може повернутися на ринг.

За словами Бріґґза, пропозиція надійшла по телефону.

«Мені подзвонили о третій ночі з пропозицією на бій з Володимиром. Якщо це трапиться, буде відмінно, Я на повному серйозі. Якщо повернеться чемпіон, це буде землетрус, виростуть гори, буде грім та блискавка», - заявив 47-річний американський боксер.

Зауважимо, що в 2010 році Бріґґза побив старший з братів Кличків, Віталій.

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Джерело: klitschko-brothers.com