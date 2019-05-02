Джошуа прокоментував можливість повторного бою проти Кличка



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Кличко - Джошуа Boxing News

Британський чемпіон Ентоні Джошуа вважає можливий поєдинок проти українця безпрограшним варіантом

Чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії за версіями IBF, IBO, WBA та WBO Ентоні Джошуа прокоментував можливий повторний бій проти українця Володимира Кличка.

«Наразі я бачу лише слова «поки що». Повторний бій проти Володимира – це безпрограшний варіант. У минулому нашому бою він продемонстрував хороший бокс та завоював серця вболівальників», - передає слова британця Talk Sport.

Раніше повідомлялося, що стрімінгова платформа DAZN пропонує Володимиру Кличку 80 мільйонів доларів за повернення в ринг на три поєдинки.

Наприкінці квітня 2017 року Володимир Кличко та Ентоні Джошуа зустрілися в об’єднавчому бою за титули WBA Super, IBF, IBO. Британець переміг технічним нокаутом у 11-му раунді. Пізніше Кличко оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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