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    Джошуа прокоментував можливість повторного бою проти Кличка

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    Кличко - Джошуа - Джошуа прокоментував можливість повторного бою проти Кличка
    Кличко - Джошуа
    Boxing News

    Британський чемпіон Ентоні Джошуа вважає можливий поєдинок проти українця безпрограшним варіантом

    Чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії за версіями IBF, IBO, WBA та WBO Ентоні Джошуа прокоментував можливий повторний бій проти українця Володимира Кличка.

    «Наразі я бачу лише слова «поки що». Повторний бій проти Володимира – це безпрограшний варіант. У минулому нашому бою він продемонстрував хороший бокс та завоював серця вболівальників», - передає слова британця Talk Sport.

    Раніше повідомлялося, що стрімінгова платформа DAZN пропонує Володимиру Кличку 80 мільйонів доларів за повернення в ринг на три поєдинки.

    Наприкінці квітня 2017 року Володимир Кличко та Ентоні Джошуа зустрілися в об’єднавчому бою за титули WBA Super, IBF, IBO. Британець переміг технічним нокаутом у 11-му раунді. Пізніше Кличко оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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