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    Віталій Кличко назвав причину поразки Володимира від Джошуа

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    Віталій та Володимир Кличко - Віталій Кличко назвав причину поразки Володимира від Джошуа
    Віталій та Володимир Кличко
    УНІАН

    Старший брат вважає себе винним у останній в кар’єрі поразці Володимира

    Віталій Кличко назвав себе головним винуватцем поразки Володимира в поєдинку проти британця Ентоні Джошуа.

    «Джошуа з багатьма бився та не показував серйозних результатів. Володимир був єдиним, хто відправив його в нокдаун. Він був за півкроку до перемоги. Я радив йому не поспішати – нокаут прийде. Не думав, що боксер з такою масою м’язів може бути в добрих кондиціях у другій половині бою. То ж вважаю поразку Володимира своєю помилкою», - сказав Віталій в коментарі каналу «Інтер».

    Нагадаємо, у квітні 2017 року Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді переміг Володимира Кличка на стадіоні «Уемблі» в Лондоні в об’єднавчому бою за титули WBA Super, IBF, IBO. Згодом Володимир Кличко оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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