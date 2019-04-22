Віталій Кличко назвав причину поразки Володимира від Джошуа



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Віталій та Володимир Кличко УНІАН

Старший брат вважає себе винним у останній в кар’єрі поразці Володимира

Віталій Кличко назвав себе головним винуватцем поразки Володимира в поєдинку проти британця Ентоні Джошуа.

«Джошуа з багатьма бився та не показував серйозних результатів. Володимир був єдиним, хто відправив його в нокдаун. Він був за півкроку до перемоги. Я радив йому не поспішати – нокаут прийде. Не думав, що боксер з такою масою м’язів може бути в добрих кондиціях у другій половині бою. То ж вважаю поразку Володимира своєю помилкою», - сказав Віталій в коментарі каналу «Інтер».

Нагадаємо, у квітні 2017 року Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді переміг Володимира Кличка на стадіоні «Уемблі» в Лондоні в об’єднавчому бою за титули WBA Super, IBF, IBO. Згодом Володимир Кличко оголосив про завершення професіональної кар’єри.