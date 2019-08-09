Непереможний український боєць зізнався, що його просовує російська промоутерська компанія



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Сергій Богачук усі 15 боїв виграв нокаутом Instagram Сергія Богачука

Сергій Богачук виступає в США за підтримки росіян

Нещодавно український боксер Сергій Богачук, який народився у Вінниці, а тренується і виступає у США, здобув свою 15 поспіль перемогу нокаутом у професійній кар’єрі. А в своєму свіжому інтерв’ю він розповів про те, що більшості адекватних українців може не сподобатися.

«У мене зараз контракт 50 на 50 – половина у компанії «Ural Boxing Promotion» (російська компанія – прим. ред.), а інша половина у Тома Леффлера. Спочатку мене хотів підписати тільки «Ural Boxing Promotion». Вони мене вмовили, що все оплачують і я лечу до тренера Санчеса. У Абеля я мав потренуватися півтора-два місяці і провести бій. Якщо б все склалося нормально, то тільки після цього підписали контракт. Вийшло, що я приїхав і провів п’ять місяців у Санчеса на базі. Тобто три місяці тренувався, а в наступні два місяці почав проводити бої. Навіть нікуди звідти не виїжджав. Я йому сподобався як боксер. Був випадок, коли він проти мене виставив трьох бійців. Вони мінялися, а я ні, тобто я провів з першими двома по 3 раунди і ще мав стільки ж провести з третім, але я його у другому раунді «посадив» по животу і його зняли.

На той час з нами тренувався Геннадій Головкін, а його промоутер був саме Том Леффлер. Він часто приїжджав у зал і помітив як я працюю, також він тісно спілкується з Санчесом і той мене порекомендував. Таким чином, на половину контракт я підписав з Леффлером, який мені зараз влаштовує бої. Він мною задоволений, але вони усі наголошують, щоб я вчив англійську. Перший час дуже тяжко було з мовою, бо коли приїхав зовсім нічого не розумів. Зараз вона легше пішла і продовжую вчити».

Джерело: 24tv.ua