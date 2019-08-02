У Польщі покінчив життя самогубством у слідчому ізоляторі чемпіон світу з боксу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давід Костецкі постійно мав проблеми з законом Sport - Super Express

Давіду було 38 років

38-річний екс-чемпіон світу з боксу Давід Костецкі знайдений повішеним у слідчому Варшавсько-Бялоцькому ізоляторі.

Костецкі на прізвисько Циган – чемпіон світу за версією WBF, чемпіон світу за версією IBC, чемпіон світу серед юніорів за версією WBC в напівважкій вазі.

Поляк провів на професійному рингу 41 бій і здобув 39 перемог, 25 з яких – нокаутом.

Останній свій бій Костецкі провів 8 листопада 2014 року, коли програв за очками землякові Анджеєві Солдрі. Більше того, взята після бою допінг-проба виявилася позитивною, у Давіда виявили станозолол та метилгексанамін. Він отримав дворічну дискваліфікацію і більше на ринг не повернувся.

Після дискваліфікації Костецкі збирався спробувати себе в ММА, але дебют у підсумку так і не відбувся. Саме через те, що в бійця виникли чергові проблеми з законом.

Перше ув’язнення Давіда трапилося ще до того, як він розпочав професійну кар’єру. У 2007 році він був заарештований за побиття і випущений під заставу 60 тисяч злотих і особисту гарантію президента Жешува Тареуша Ференца. Та не допомогло. 31 жовтня 2011 року районний суд у Жешуві засудив Давіда Костецкі до двох з половиною років позбавлення волі за співпрацю з злочинною групою, яка заробляла організацією проституції. Як наслідок, Давід втратив змогу провести поєдинок життя проти Роя Джонса-молодшого.

У червні 2016 року Костецкі знову затримали в Любліні співробітники Центрального слідчого бюро поліції. Його знову звинуватили в управлінні злочинною групою. Група займалася відмиванням брудних грошей, рекетом та легалізацією викрадених автомобілів. За даними поліції, група вимагала не менше 11 мільйонів злотих. Костецкі тимчасово заарештували на три місяці, йому загрожувало до 10 років позбавлення волі. 20 червня 2017 року перед окружним судом у Тарнобжезі він добровільно здався та був засуджений до п’яти років позбавлення волі, але слідство ще тривало.

Дружина Едіта народила Давідові чотирьох синів. Найстарший народився ще коли боксерові було 18 років.

Читайте також: Нокаутований минулої суботи російський боксер помер у страшних муках