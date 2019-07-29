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    Українець Богачук розтрощив суперника в третьому раунді і здобув 15-ту перемогу нокаутом (відео)

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    З суперниками, яких Сергієві Богачуку промоутери підсовували досі, він вправлявся без надзусиль - Українець Богачук розтрощив суперника в третьому раунді і здобув 15-ту перемогу нокаутом (відео)
    З суперниками, яких Сергієві Богачуку промоутери підсовували досі, він вправлявся без надзусиль
    Фото з соцмереж

    Вінничанин продовжує вражаючу серію

    Український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук (15-0, 15 КО) здобув 15-ту дострокову перемогу в 15-ти боях на професійному рингу.

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    Вінничанин нокаутував у головній події в рамках шоу Hollywood Fight Nights за три неповних раунди 31-річного мексиканця Фернандо Маріна (16-4-3, 12 КО).

    Українець заволодів ініціативою з перших секунд бою: працював першим номером, здійснював сильний тиск на опонента, викидав багато ударів при досить солідному відсотку влучань. Відповідати Маріну було нічим, і бій вийшов одностороннім.

    Спершу про те, що рефері пора втрутитися і зупинити одностороннє побиття, заявили коментатори. А потім і сам третій в рингу згадав про свій головний обов'язок і зупинив сутичку в середині третього раунду.

    Богачук розраховує, що наступні його поєдинки будуть титульними.

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