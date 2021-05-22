Неймовірна розв’язка в Іспанії. «Атлетіко» став чемпіоном, «Реал» не врятував сезон

Обидва претенденти на перемогу в Прімері здобули вольві перемоги

Закрутили інтригу претенденти на золото чемпіонату Іспанії мадридські «Атлетіко» та «Реал». В останньому турі обидві команди поступалися, але в підсумку здобули вольові перемоги.

«Атлетіко» водинадцяте став чемпіоном (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013 / 2014 року, 2020/2021). «Реал» вигравав Прімеру 34 рази.

«Атлетіко» зустрічався з «Вальядолідом». Суперники «матрацників» першими відкрили рахунок. Господарі вийшли в контратаку після корнера суперника, Плано отримав передачу на хід, перебуваючи на своїй половині, далі прорвався в штрафну і пробив точно в ближній кут воріт. Форвард «Атлетіко» Анхель Корреа зрівняв рахунок. На 57-й хвилині Анхель отримав пас біля штрафного, обіграв одного захисника і пробив з носка з-під другого – м'яч залетів у нижній кут воріт.

«Реал» зустрівся з фіналістом Ліги Європи «Вільярреалом». «Жовта субмарина» повела в рахунку в першому таймі – гол на рахунку Єремі Піно. Після перерви арбітр відмінив гол найкращого гравця сезону в Європі Каріма Бензема. Але француз все ж таки зрівняв рахунок на 87-й хвилині. А на 90+2-й хвилині Лука Модріч точним влучанням приніс перемогу «королівському» клубу.

Ігри відбувалися в один час, причому «Атлетіко» нічия не влаштовувала. У підсумку він фінішував з двома очками переваги. «Барселона» – третя, «Севілья» – четверта.



