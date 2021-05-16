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    «Барселона» припинила боротьбу за перше місце в Іспанії

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    &laquo;Барселона&raquo; втратила шанси на чемпіонство - «Барселона» припинила боротьбу за перше місце в Іспанії

    «Барселона» втратила шанси на чемпіонство

    Фото з відкритих джерел

    Чемпіонами стануть футболісти «Атлетіко» або «Реала»

    За тур до фінішу Прімери «Барселона» припинила боротьбу за перше місце в чемпіонаті Іспанії. Каталонці несподівано поступилися «Сельті» (1:2) і втратили навіть математичні шанси скласти конкуренцію лідеру «Атлетіко». «Матрасники», в свою чергу, на останніх хвилинах вигризли перемогу над «Осасуною». Причому рятівні голи команда Дієго Сімеоне забивала в останні десять хвилин зустрічі (2:1).

    Другим залишається «Реал», який зумів здолати «Атлетік» (1:0). Ще в одному матчі «Севілья», яка мала шанс обійти «Барселону», була нищівно бита «Вільярреалом» - 4:0.

    Таким чином, перед останнім туром чемпіонату Іспанії в турнірній таблиці Прімери такий розклад: «Атлетіко» - 83 очки, «Реал» - 81, «Барселона» - 76, «Севілья» - 74, «Реал Сосьєдад» - 59, «Бетіс» і «Вільярреал» - по 58.

    Тим часом Боно та Едж презентували офіційну пісню чемпіонату Європи з футболу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона ФК Атлетіко (Мадрид)
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