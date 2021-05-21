Малиновського визнано найкращим гравцем травня в чемпіонаті Італії

Півзахисник збірної України в 11-ти матчах поспіль відзначився результативними діями

За останній час він добряче попрацював, набравши приголомшливу форму. Тож тепер цілком заслужено може збирати нагороди. Український півзахисник «Аталанти» Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем Серії А у травні. У цьому місяці 28-річний футболіст провів за «бергамасків» 4 матчі у чемпіонаті, забив два м'ячі та віддав три результативні передачі. Відзначився голом українець і у програному «Аталантою» фіналі Кубку Італії проти «Ювентуса» (1:2).

Нагороду Руслану вручать 23-го травня, перед поєдинком останнього 38-го туру Серії А проти «Мілану».

Усього в нинішньому сезоні Малиновський взяв участь в 35 зустрічах Серії А, в яких записав собі в актив вісім м'ячів (один - з пенальті) і 12 гольових передач. Причому голи й передачі він роздавав в 11-ти іграх поспіль. За тур до кінця кампанії «Аталанта», набравши 78 очок, займає друге місце в турнірній таблиці першості, поступаючись лише «Інтеру», який достроково став чемпіоном.