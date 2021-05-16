Тренер Зідан йде з «Реала». Відомі кандидати на його посаду

Французький тренер іспанського клубу повідомив гравцям, що не працюватиме з командою наступного сезону

Головний тренер мадридського «Реала» Зінедін Зідан розповів футболістам команди про те, що залишить свою посаду після закінчення сезону. За два тури до фінішу чемпіонату Іспанії «Реал» займає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого мадридського «Атлетіко» на два очки. У нинішньому сезоні «Реал» дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, в якому за сумою двох матчів поступився лондонському «Челсі» (1:1, 0:2).

Головним претендентом на місце Зідана є колишній тренер «Ювентуса» Массіміліано Алегрі. Клуб вже контактував з італійським фахівцем, який готовий прийняти пропозицію «вершкових». Загалом, як повідомляють іспанські ЗМІ, коло кандидатів на посаду головного тренера «Реала» обмежено трьома спеціалістами. До нього входить також легендарний нападник Рауль.

Президент «бланкос» Флорентіно Перес хотів запросити італійця ще в 2018 році, але тоді у того був контракт з «Ювентусом».

«Реал» не вийшов з числа засновників Європейської Суперліги і його можуть відсторонити від єврокубків на два роки.