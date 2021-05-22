Шевченко розповів, чим збірна займалася в перший тиждень підготовки до Євро

23 травня національна команда проведе товариську зустріч з Бахрейном

Футбольна збірна України завершує підготовку до першого з трьох запланованих до Євро-2020 товариських матчів. 23 травня команда Андрія Шевченка зустрінеться з Бахрейном. Інформації по суперникам небагато. Відомо, що їх тренує португальський тренер Еліу Соуза і вона демонструє технічний футбол. Втім, наша команда сконцентрована на свої підготовці. Минув тижневий цикл тренувань, гравці отримали різні навантаження. А найближчий матч має показати, в якому футболісти знаходяться тонусі і хто з них залишиться в команді після 31 травня, коли на чемпіонат Європи буде відправлена заявка гравців.

На стадіоні «Металіст», де пройде матч з Бахрейном, очікується близько 20 тисяч уболівальників. Місцева влада дозволила заповнити трибуни наполовину.

«Багато розповідати я не буду, бо суперникам не можна давати зайвої інформації. Цей збір ми спланували так, щоб команда отримала навантаження. Ми повинні були збалансувати стан футболістів. Наше головне завдання – підійти до чемпіонату Європи фізично і морально в хорошій формі. Провести ці три гри, які будуть у нас на хорошому рівні, з хорошою інтенсивністю і поїхати на Євро. Завдання перед командою поставлені і нам треба їх виконати».

Табір національної збірної залишив Віталій Буяльський. Раніше стало відомо, що участь у Євро не візьме нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес.

Раніше стало відомо, де збірна Шевченка гратиме товариські матчі