Неймовірно: 15-річний син Віталія Кличка вже обігнав за зростом мерового брата Володимира (фото)



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Віталій пожартував, що поки син обійшов дядька лише за зростом

15-річний син вічного чемпіона за версією WBC з боксу, а нині київського градоначальника Віталія Кличка Максим-Олександр уже обігнав за зростом дядька, одного з найсильніших боксерів-супертяжів в історії Володимира Кличка з його 198-ми сантиметрами від землі.

«Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки-що – зростом», - підписав відповідну світлину Віталій.

Дядько і племінник

Зауважимо, що у Віталія і Наталії Кличків троє дітей. Окрім Максима-Олександра, то 20-річний Єгор-Данило і 18-річна Єлизавета-Вікторія.