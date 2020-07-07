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    Неймовірно: 15-річний син Віталія Кличка вже обігнав за зростом мерового брата Володимира (фото)

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    Наталія і Віталій Клички виростили велета - Неймовірно: 15-річний син Віталія Кличка вже обігнав за зростом мерового брата Володимира (фото)
    Наталія і Віталій Клички виростили велета
    Фото - Гламурчик

    Віталій пожартував, що поки син обійшов дядька лише за зростом

    15-річний син вічного чемпіона за версією WBC з боксу, а нині київського градоначальника Віталія Кличка Максим-Олександр уже обігнав за зростом дядька, одного з найсильніших боксерів-супертяжів в історії Володимира Кличка з його 198-ми сантиметрами від землі.

    «Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки-що – зростом», - підписав відповідну світлину Віталій.

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    Дядько і племінник

    Зауважимо, що у Віталія і Наталії Кличків троє дітей. Окрім Максима-Олександра, то 20-річний Єгор-Данило і 18-річна Єлизавета-Вікторія.

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    Віталій Кличко Володимир Кличко бокс
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