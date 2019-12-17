Кличко претендує на титул найкращого боксера десятиліття
Володимир Кличко
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Переможця номінації оголосять 17 січня
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко претендує на титул найкращого боксера десятиліття за версією Асоціації американських репортерів боксу, інформує пресслужба Асоціації.
Окрім українця на почесний титул також претендують Флойд Мейвезер, Андре Ворд, Менні Пак’яо, Сауль Альварес.
Переможця номінації оголосять на церемонії 17 січня.
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Мейвезер, Ворд та Кличко уже завершили професіональні кар’єри.
Українець востаннє бився наприкінці квітня 2017 року проти британця Ентоні Джошуа. Володимир поступився технічним нокаутом у 11-му раунді, втративши три чемпіонських пояси. Пізніше українець оголосив про завершення кар’єри.